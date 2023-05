Hilchenbach startet die Saison in beiden Freibädern

Hilchenbach. In Müsen wird die Saison mit einer Eröffnungsparty eingeläutet – auch wenn der Sommer noch auf sich warten lässt.

Die sommerlichen Temperaturen lassen zwar auf sich warten, doch die beiden Freibäder im Hilchenbacher Stadtgebiet sind bereit, die neue Saison einzuläuten.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Am Samstag, 13. Mai, öffnet das Hilchenbacher Freibad an der Ferndorfstraße seine Tore und empfängt von 10 bis 19 Uhr seine Badegäste. Die weiteren Öffnungszeiten sind montags 13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags 6.30 bis 19 Uhr, samstags, sonn- und feiertags 10 bis 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter gilt eine verkürzte Öffnungszeit bis 17 Uhr.

In den Sommerferien längere Öffnungszeiten

Ebenfalls am Samstag startet im größten Naturfreibad Südwestfalens in Müsen die große Saisoneröffnungsparty. Ab 19 Uhr begrüßt der TuS Müsen seine Gäste im Merklinghäuser Weg, um auf viele sonnige Freibadstunden in diesem Jahr anzustoßen. In den nächsten Wochen hat das Naturfreibad montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Bei unbeständiger Wetterlage empfiehlt sich ein Anruf über die Info-Hotline 02733/6479.

+++ Lesen Sie auch: Freibad Müsen: „Dann stürzt man sich wie Tarzan ins Wasser“ +++

Zunächst sind die Öffnungszeiten in beiden Bädern noch eingeschränkt. In den Sommerferien werden sie jedoch erweitert. Weitere aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden Interessierte im Internet unter www.tus-hilchenbach.de und www.tus-muesen.de.

Unsere Freibadchecks:

Hilchenbacher lieben ihr Bad mitten in der Stadt

Mit Insel: Müsen hat Südwestfalens größtes Naturfreibad

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland