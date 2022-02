Hilchenbach: Steuererhöhung für erzwungene schwarze Null

Hilchenbach. Rückwirkend werden in Hilchenbach die Steuern erhöht. „Nichts ist wirklich gut“, sagt der Kämmerer in der Haushaltsdebatte.

Der Rat hat den Haushaltsplan für 2022 einstimmig beschlossen – erstmals seit 2008 wieder ausgeglichen mit einem geringen Überschuss von 40.400 Euro, was gerade ein Promille des Etatvolumens von rund 35,2 Millionen Euro ausmacht. Damit endet das Haushaltssicherungskonzept. Eine andere Wahl hätte die Stadt aber auch nicht gehabt, die Alternative wäre der langfristige Absturz in den Nothaushalt gewesen.

Erreicht wird die schwarze Null mit einer Erhöhung des Grundsteuer-Hebesatzes um 150 Punkte auf 640 Prozent; nach der ursprünglichen Planung wären es sogar 690 Prozent geworden. Die SPD-Fraktion setze ihren Antrag durch, auch die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke um 50 Punkte auf 300 Prozent anzuheben, was eine Mehreinnahme von 5000 Euro auslöst. Den Steuer-Beschluss fasste der Rat mit der knappen Mehrheit von 14 Stimmen vor allem von SPD, Grünen und FDP gegen 13 Stimmen von CDU und UWG. Zwei Ratsmitglieder enthielten sich der Stimme.

Sehr gute Kämmerer Der Rat verabschiedete nicht nur den Jahresabschluss 2019, sondern bekam auch schon den Entwurf für den Abschluss 2020 vorgelegt. André Jung (CDU) erinnert an das Jahr 2015, in dem die Stadt sogar nur deshalb in den Nothaushalt abrutschte, weil sie noch nicht einmal den Abschuss für 2012 vorlegen konnte. „Wir erleben, dass es doch geht. Wir haben einen sehr guten Kämmerer gewonnen.“ Michael Stötzel (SPD) schließt sich dem Lob für Christoph Ermert an – dessen Vorgänger Udo Hoffmann ist nun SPD-Stadtverordneter: „Der Übergang von alten sehr guten zum jetzigen sehr guten Kämmerer hat tadellos geklappt.“

Nach Corona 27 Millionen Euro mehr Schulden

Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis hebt hervor, dass die Stadt nur mit einem genehmigten Haushalt „attraktiv, zukunftsfähig und lebenswert“ gehalten werden könne. Zum „ganz wesentlichen infrastrukturellen Angebot“ zählte er die Dorfplätze. Mit Erfolg wirbt der Bürgermeister für einen 90.000-Euro-Nachschlag für Vormwald, wo in diesem Jahr gebaut wird: Der Platz wird größer und damit festzeltgeeignet, bekommt Beleuchtung und Stromversorgung, dafür müssen die zehn bisher auf dem Schulhof ausgewiesenen Parkplätze für die Feuerwehr neu angelegt werden.

Kämmerer Christoph Ermert verweist auf die Hoffnungen, dass das Land angesichts der Pandemie die Frist für den Haushaltsausgleich verlängere oder zusätzliche Ausgleichszahlungen leiste. „Nichts davon ist eingetroffen.“ Allein in diesem Jahr werden 6,9 Millionen Euro Corona-Belastungen isoliert, die sonst den Haushalt in die roten Zahlen getrieben hätten. 27 Millionen Euro werden am Ende nach 2025 abzutragen sein. Auf der positiven Seite sieht Ermert zwar 9,8 Millionen Euro Investitionen („eine durchaus sportliche Aufgabe“), für die erstmals wieder eine Neuverschuldung von 3,7 Millionen Euro ausgewiesen werden muss. Das Fazit des Kämmerers bleibt aber skeptisch: „Nichts ist wirklich gut.“

SPD: Gewerbeflächen sind „dringend“

Michael Stötzel (SPD) beklagt, dass die Stadt in ihrer finanziellen Notlage „viele Jahre vergebens auf Unterstützung gewartet“ habe. Die Erhöhung der Grundsteuer („um handlungsfähig zu bleiben“) werde die Steuerzahler um 6 bis 22 Euro im Monat mehr belasten, zusätzlich zu den steigenden Energiekosten. Dass von den Sparbemühungen auch das Budget für die Gebäudeunterhaltung betroffen ist, „bereitet uns große Sorgen“. Ein Nothaushalt würde andererseits zum „Stillstand“ führen. Für IKEK- und künftig vielleicht auch Leader-Projekte dürfte die Stadt dann nämlich die erforderlichen Eigenanteile nicht mehr bereitstellen. Dabei sei das Einwerben der Fördermittel für Hilchenbach „eine Erfolgsgeschichte“. „Dringend“ müsse die Stadt neue Gewerbe- und Wohnflächen ausweisen, um Einnahmen zu erzielen. Konkret nennt Stötzel das Hammerwerk-Gelände in Allenbach und das Gelände der ehemaligen Hauptschule in Dahlbruch.

CDU: Stadt könnte Hammerwerk selbst kaufen

André Jung (CDU) sieht die Steuererhöhung zusammen mit steigenden Energiekosten, Kurzarbeit und den anderen Belastungen der Pandemie: dem Leben auf Distanz, dem Verzicht auf Feste. „Das zehrt am Gemüt. Alle hoffen, dass wir zu einem halbwegs normalen Leben zurückkehren können.“ Der CDU-Fraktionschef äußert die Hoffnung, dass der Staat den Kommunen zumindest einen Teil der Covid-Schulden abnimmt. Die Erhöhung der Grundsteuer A sei „ein völlig falsches Signal“. Getroffen würden Waldbesitzer zu einer Zeit, in der „kaum eine Fichte“ überlebe. „Für unseren Haushalt hat das praktisch keine Bedeutung.“ André Jung drängt ebenfalls beim Hammerwerk und schließt einen Erwerb des Geländes durch die Stadt nicht aus, damit die Fläche „wirklich vernünftig saniert“ weiterverkauft werden kann. Jungs Fazit: „Wir sind nicht reich an liquiden Mitteln, aber reich an Menschen, die sich engagieren. In Hilchenbach wird ruhig, verlässlich und sachlich gearbeitet.“

UWG: Trotz Anliegerbeiträgen Straßen ausbauen

Stefan Jäger (UWG) kritisiert, dass der Rat die Grundsteuer nicht seit 2014 stufenweise erhöht habe – die UWG sei dieser Empfehlung des Kämmerers gefolgt. Der aktuelle Sprung um 150 Prozentpunkte „wäre vermeidbar gewesen“. Ebenso die Erhöhung der Kreisumlage: Dort, so Jäger, solle „das eine oder andere Projekt dringend überdacht werden“. Den Kreistagsabgeordneten im Ratssaal legt der UWG-Fraktionschef nahe, „ihre Hilchenbacher Herkunft nicht zu vergessen“. Eine Änderung fordert Jäger beim Umgang mit Straßenausbaumaßnahmen: 2020 habe der Rat beschlossen, beitragspflichtige Maßnahmen nur mit Zustimmung aller Anlieger anzugehen. Besser wäre die Festlegung auf eine Mehrheitsquote. Der Zustand der Straßen werde „immer schlimmer“. Sollten nach der Landtagswahl die Anliegerbeiträge gestrichen werden, drohten weitere Steuererhöhungen, um den Straßenausbau zu finanzieren. Lob zollt Stefan Jäger dem am Tag der Ratssitzung seit 463 Tagen amtierenden Bürgermeister. Die UWG habe zwar die andere Kandidatin unterstützt, Kyrillos Kaioglidis habe sich aber „als gute Wahl erwiesen. Hilchenbach taucht nicht mehr so oft in den Schlagzeilen auf.“

Grüne: Neue Wege gehen

Annette Czarski-Nüs (Grüne) spricht dem Bürgermeister „Potenzial“ zu, „neue Wege zu gehen“. Ihre Stichworte: Klimamanagement, Digitalisierung, klimafreundliches Wohnen („Wir brauchen neue Ideen“), Gesundheitsversorgung. Die Ausweisung neuer Gewerbegebiete „wird das Problem nicht lösen“. Kritisch betrachtet die Grünen-Sprecherin die Schulentwicklung: „Aus allen Wolken“ falle die Stadt, weil beide Grundschulen um einen dritten Zug erweitert werden müssten und nun die Erweiterung der Florenburgschule gestemmt werden müsse: „Langfristige Planung hätte vieles erleichtert.“

FDP: Hilchenbach plant zu langsam

Christoph Rothenberg (FDP) befürwortet die Erhöhung auch der Grundsteuer A und die beabsichtigte Erhöhung der Vergnügungssteuer, über die der Rat im April entscheiden wird. „Das erfordert der politische Anstand“, es sei ein „Zeichen, dass wir bereit sind, Lasten zu verteilen“. Zu langsam sei die Stadt bei der Planung von Gewerbegebieten, „der Höhepunkt der Nachfrage ist fast schon überschritten, wir müssen dringend Gas geben.“ Ähnlich sieht der FDP-Fraktionschef den Ausbau des Glasfasernetzes: „Nachbarkommunen zeigen uns, wie es deutlich besser geht.“

Martin Born: Fragile Infrastruktur

Martin Born (fraktionslos) berichtet aus Grund: Dort hätten Menschen während der Stürme erfahren, wie „fragil“ Strom- und Internetversorgung seien. „Wenn Bürger intakte Infrastruktur vorfinden würden, wäre die Bereitschaft größer, mehr Grundsteuer zu zahlen.“

