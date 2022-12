Hilchenbach: Trauer um Dr. Hans Christhard Mahrenholz

Hilchenbach. 1962 kam der Jurist aus Hannover nach Hilchenbach. Auch nach seiner Zeit als Stadtdirektor engagiert er sich für kulturelle und soziale Belange.

Es war vorigen Mittwoch, ein eisiger Abend. Im Hilchenbacher Ratssaal nimmt Gerd Fleschenberg einen Heimatpreis für die Bürgerstiftung entgegen, grüßt aus dem Hause Mahrenholz und berichtet über den ernsten Zustand des früheren Stadtdirektors. Der eine oder andere Blick schwenkt zu den Plätzen, von denen er so oft kleine Anmerkungen und große Analysen vortrug, amüsierte, kritisierte, beeindruckte. Vorn, wo jetzt Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, sein Nach-Nach-Nach-Nach-Nachfolger, seinen Platz hat. Und im ­Ratsplenum, dem er als Pensionär für die FDP-Fraktion angehörte. Am Samstag ist Dr. Hans Christhard Mahrenholz gestorben, wenige Wochen vor seinem 95. Geburtstag.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Von Anfang an beim Gebrüder-Busch-Kreis

Die Alten sprachen über ihn als den „Herrn Doktor“. Promovierte Akademiker verirrten sich in den 1960er Jahren selten ins ländliche Hilchenbach. Der junge Assessor von der Bezirksregierung Hannover – gerade einmal 35 Jahre alt – dürfte damals frischen Wind in die Amtsstuben gebracht haben, als er 1962 seinen Dienst als Amts- und Stadtdirektor antrat; das Amt Keppel und die Stadt Hilchenbach waren damals noch getrennt. Er habe sich von Anfang an in Hilchenbach wohl gefühlt, sagt er im Gespräch zu seinem 90. Geburtstag. Wohl auch, weil er das Leben in der Stadt von Anfang an mitgestaltet: Vorsitzender des Gebrüder-Busch-Kreises bleibt er bis 2001.

Wurzeln Dr. Hans Christhard Mahrenholz wurde am 19. Januar 1928 geboren. Sein Abitur legte er in Hannover ab, in Göttingen hat er Recht, Theologie und niedersächsische Landesgeschichte studiert. Sein Vater Christhard Mahrenholz war evangelisch-lutherischer Pfarrer und Abt des Klosters Amelungsborn.

In zwei zwölfjährigen Amtszeiten, einen ehrenamtlichen Bürgermeister an seiner Seite, kann er Hilchenbach zu einer modernen Kleinstadt entwickeln: mit dem nun von der Stadt getragenen Jung-Stilling-Gymnasium, mit der Einführung der Abwasserbeseitigung samt eigenem Klärwerk, dem Neubau des Hallenbades in Dahlbruch, mit der Sanierung der historischen Altstadt und dem Umbau der Wilhelmsburg vom ehemaligen Amtsgericht zu Museum, Bücherei und Stadtarchiv.

Zweite Berufslaufbahn als Rechtsanwalt

Als er 1986 das Rathaus – ebenfalls in seiner Amtszeit errichtet – als gerade einmal 58-Jähriger verlässt, ist er, wie man so sagt, ein Mann in den besten Jahren. Der Jurist, Bruder des Verfassungsrichters Ernst-Gottfried Mahrenholz, arbeitet nun als Rechtsanwalt und aktiviert seine Zulassungen vor den Gerichten, bekommt nach der deutschen Vereinigung spannende Fälle wie zum Beispiel die Rückübertragung der Storchenmühle in Wernigerode im Harz, die den späteren Besitzerinnen des Deutschen Hofs in Hilchenbach gehörte.

Das Soziale sei zu kurz gekommen, sagt er einmal nach dem Ende seiner Amtszeit im Rathaus und meint, dass er fachlich immer für die eher harten Themen zuständig war. Das holt er nun nach: Er kümmert sich nicht nur um den von ihm mitgegründeten Geschichtsverein, sondern unterstützt als Vorsitzender die MS-Aktivgruppe, den DRK-Ortsverein – und „FILL“. Der „Förderverein Integratives Leben und Lernen in Hilchenbach“ wird von 2000 bis 2007 Träger des Schülerheims für junge Aussiedler, die am Jung-Stilling-Gymnasium mit Russisch Abitur machen konnten.

Als Pensionär für die FDP in Rat und Kreistag

Der Pensionär und Privatier steigt in die Kommunalpolitik ein, ganz kurz für die SPD, dann aber für die FDP, die er von 2004 bis 2009 im Rat und von 2010 bis 2014 im Kreistag vertritt. Nach dem Abschluss der Stadtsanierung, dank der der Marktplatz nicht mehr länger große Straßenkreuzung ist, der Pleite der Lederwerke und dem Neubau des Gerberpark-Einkaufszentrums rückt der Kraemersche Park auf die Tagesordnung: Die Villa Kraemer, in der er noch 1962 selbst für die erste Zeit als möblierter Herr logierte, war längst abgerissen. Nun reiht er sich ein in die – erfolglose – Initiative für den Erhalt des Parks. Immerhin bleiben die Linden als Naturdenkmale geschützt, auf der übrigen Fläche rollen längst die Einkaufswagen durch den Netto-Markt. An den Workshops, auf denen der bald endlich fertige Kulturelle Marktplatz Dahlbruch erfunden wird, beteiligt er sich auch.

In letzten Fragen hat Hans Christhard Mahrenholz, studierter Theologe und Sohn eines Oberlandeskirchenrates, andere mehr überrascht als sich selbst. Als Stift Keppel die Selbstständigkeit als lutherische Gemeinde verliert, verlässt er die evangelische Kirche und konvertiert; in St. Augustinus Keppel findet er ein geistliches Zuhause und wird Teil des Kirchenmusikensemble Con Brio.

Lothar Grisebach, Kunsterzieher am Stilling, hat Hans Christhard Mahrenholz in sein Marktplatz-Gemälde hineingesetzt und lässt ihn, vermutlich auf dem Weg von zu Hause in der Hilchenbacher Straße ins Rathaus, einer ganzen Reihe anderer bekannter Bürgerinnen und Bürger begegnen. Er gehört dazu. Für immer.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland