Auszeichnung Hilchenbach: „Viktoria“ gehört zu den Spitzen-Kinos in NRW

Dahlbruch Das Viktoria-Kino ist von der Film- und Medienstiftung NRW für sein Programm ausgezeichnet worden.

In der Kölner Wolkenburg wurde zum 33. Mal der Kinoprogrammpreis NRW verliehen. Insgesamt 74 Filmtheater aus 46 Städten Nordrhein-Westfalens wurden mit Prämien im Gesamtwert von einer Million Euro ausgezeichnet, unter ihnen das Viktoria-Filmtheater in Dahlbruch mit 13.000 Euro und einer Sonderprämie „Grünes Kino“ von 500 Euro.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Das Kino zeige ein gutes Programm mit einem hohen Anteil an deutschen und europäischen Filmen sowie unter anderem ein abwechslungsreiches Kinder- und Jugendfilmprogramm, Sonderveranstaltungen und Filmreihen, heißt es in der Würdigung der Stiftung. „Darüber hinaus hat das Team in der Krise ein ganz besonderes, ideenreiches Engagement zur Kundenbindung gezeigt.“

Seit 1991 ehrt die Film- und Medienstiftung NRW mit dem Kinoprogrammpreis NRW Kinobetreiber, die mit ihrem Programm und ihrer Auswahl von deutschen und europäischen Filmen sowie Kinder- und Jugendfilmen überzeugen. Insgesamt konnten mit den Kinoprogrammpreisen 2023 bisher rund 15,4 Millionen Euro aus Fördermitteln, die das Land NRW zur Verfügung stellt, an engagierte Kinobetreiber aus NRW vergeben werden. Das Viktoria-Kino wurde 1960 von Felix Fischer eröffnet. Es war eines der ersten Filmkunsttheater in Deutschland. Seit 1991 führt Jochen Manderbach das Kino fort. In den frühen 1990er Jahren avancierte es aufgrund der hohen Besucherzahlen zum erfolgreichsten Kleinstadtkino Deutschlands.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland