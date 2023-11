Hilchenbach: Wasserschaden – Florenburgschule dicht

Hilchenbach Außerplanmäßig schulfrei haben die Kinder der Hilchenbacher Florenburgschule. Nach einem Rohrbruch geht die WC-Spülung nicht.

Wegen eines Rohrbruchs musste die Florenburgschule am Mittwoch geschlossen bleiben. Die Toiletten waren nicht benutzbar, auch die Küche des offenen Ganztags hatte kein Wasser. Für Kinder, die nicht anders betreut werden können, wurde eine Notgruppe eingerichtet.

Gebrochen war die Leitung im Bereich zwischen den Gebäudetrakten, ein Wasserschaden entstand in einem Werkraum. Die Reparatur der Leitung konnte noch am Mittwochnachmittag abgeschlossen werden. Der Wiederaufnahme des Unterrichts am Donnerstag „steht aus unserer Sicht nichts im Wege“ , sagt Stadt-Sprecher Hans-Jürgen Klein. Den Martinszug am Freitag, 10. November, hat der Förderverein der Schule allerdings bereits abgesagt worden. Ziel wäre der Schulhof gewesen, wo Zelte aufgestellt werden sollten, um trotz Regenwetter ein Beisammensein zu ermöglichen.

Die Florenburgschule durchlebt gerade ein schwieriges Schuljahr. Wegen eines Baustopps durch die Kreisverwaltung liegt die Baustelle für den zweigeschossigen Erweiterungsbau brach, der eigentlich schon zu Schuljahresbeginn bezogen werden sollte. Außerdem ist ein Klassenraum gesperrt; dort haben sich - ebenfalls nach einem Wasserschaden - Schimmelpilze gebildet. Die Klasse hat ein Ausweichquartier in der benachbarten Realschule bezogen.

