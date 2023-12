Hilchenbach: Weihnachtsmarkt mit stimmungsvollem Budenzauber

Hilchenbach Vom Kinderpunsch bis zur Feuerzangenbowle reicht das Getränkeangebot. Auch in der Wilhelmsburg und auf der Gerichtwiese gab es viel zu sehen.

Für die Besucher ist das „Helchebacher Chresdachsmärtche“ einer der schönsten Weihnachtsmärkte im Siegerland. Schnell waren schon am Freitagabend die Parkplätze besetzt, die Besucher mussten auf Nebenstraße ausweichen, um ihren fahrbaren Untersatz parken zu können.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

In weihnachtlich dekorierten Hütten und Verkaufsständen boten zahlreiche Händlerinnen und Händler Geschenke für das anstehende Weihnachtsfest an. Artikel wie beleuchtete Sterne, Lichterketten und Kerzen, Kunsthandwerkliches wie Holzarbeiten, Schmuck und Accessoires luden zum Bummeln und Einkaufen ein. Ergänzt wurde das Angebot um köstliche Gewürze, Spirituosen, Kräuterbonbons oder leckeren Senf und Tee. „Bei so viel Abwechslung fand sich bestimmt noch das eine oder andere Geschenk für die Lieben“, war sich Organisatorin Kerstin Broh sicher.

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff / Siegen

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt Kreuztal: Die besten Fotos vom Lichterglanz Der „Lichterglanz“ in Dreslers Park in Kreuztal begeistert jedes Jahr aufs Neue die Besucherinnen und Besucher. In zahlreichen Hütten im Park und an den Ständen in den beiden Villen gab es viel zu sehen. Foto: Kai Osthoff

Feuerzangenbowle und Krippenspiel

Hilchenbacher Vereine und Schulen hatten ergänzend dazu ein breites kulinarisches Angebot vorbereitet: Reibeplätzchen, Holzofenwaffeln, deftige Suppen, Würstchen, Pommes Frites, Burger, Falafel oder Drillinge mit Dipp warteten ebenso auf die Besucher wie roter und weißer Glühwein, Feuerzangenbowle, Kinderpunsch oder belgische Biere. Die Mitarbeiterinnen der Touristikinformation freuten sich ebenfalls auf Besucherinnen und Besucher. Sie hatten in ihren Räumlichkeiten am Marktplatz verschiedene Geschenkideen im Angebot. Hoodies, Trinkflaschen, Brotdosen, Tassen, Brettchen und Schirme im aktuellen Hilchenbach-Design waren zum Verkauf ausgelegt. Zudem war auch der neue Fotokalender 2024 mit dem Thema „Faszination Wasser“ hier erhältlich.

Ein stimmungsvolles Bühnenprogramm und der überdimensionale Adventskalender in 24 Fenstern des Rathauses rundeten das weihnachtliche Angebot ab. Auch in der Wilhelmsburg war einiges los. Lichter und Feuertonnen sorgten für weihnachtliche Stimmung und die Wilhelmsburg selbst erstrahlte in festlichem Glanz. Auf der Gerichtswiese war das mittelalterliche Krippenspiel die große Attraktion. Viele Geschäfte rund um den Marktplatz hatten auch am Sonntag geöffnet.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland