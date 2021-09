Hilchenbach: Workshops für Kulturellen Marktplatz Dahlbruch

Jetzt wird in Hilchenbach über das Innenleben des Kulturellen Marktplatzes entschieden.

Dahlbruch. Jugendliche können bei der Gestaltung des Außenbereichs des Kulturellen Marktplatzes Dahlbruch mitreden. Am 14. September geht es los.

Die Stadt löst ihr Versprechen ein, Jugendliche an der Gestaltung des Außenbereichs des Kulturellen Marktplatzes zu beteiligen. Das sollte geschehen, sobald die Bodenplatte des Hauses der Alltagskultur gegossen ist und die Konturen des zur Verfügung stehenden Raums erkennbar werden: Das Treffen mit Architekt Reinhard Angelis, Norbert Hoffmann vom Büro Kulturkonzepte Dr. Martina Taubenberger und Projektsteuerer Uwe Hübner findet am Dienstag, 14. September, 16 Uhr, statt. Vertreten sein sollen auch die anderen Nutzergruppen des Kulturellen Marktplatzes. Im Vorfeld hatte vor allem das Jugendforum beklagt, dass das künftige Jugendcafé ohne ihre Beteiligung geplant wurde; vor allem das Fehlen einer Bühne wurde kritisiert. Weitere Workshops zu den Themen Schnittstellen und Kommunikation finden am 17. und 18. September statt.

Umfrage noch bis nächste Woche

Am 7. Oktober soll das Konzept für den Kulturellen Marktplatz dann im Kulturausschuss beschlossen werden. An der Online-Befragung zu den Wünschen zum Kulturellen Marktplatz haben sich bisher rund 240 Personen beteiligt. Bis 12. September können unter www.umfrage-hilchenhach.de noch Wünsche und Meinungen geäußert werden.

Auf die Ausschreibung der Zimmererarbeiten hat die Stadt kein Angebot erhalten. Das geht aus d er Mitteilung an den Bauausschuss,. der sich damit am Donnerstag, 9. September, befasst, ebenfalls hervor. Jetzt soll der Projektsteuerer direkt mit Handwerkern verhandeln.

Um den Baufortschritt nachvollziehbar zu machen, hat die Stadt Hilchenbach eine ihrer Webcams auf die Baustelle des Kulturellen Marktplatzes gerichtet: www.hilchenbach.de/Webcam

