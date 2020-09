Hilchenbacher Grüne: Fraktionschef nimmt Mandat nicht an

Hilchenbach. Dr. Peter Neuhaus, bisher Fraktionschef der Grünen in Hilchenbach, verzichtet zugunsten seiner Tochter Hannah auf das Mandat.

Grünen-Fraktionschef Dr. Peter Neuhaus nimmt sein Ratsmandat nicht an. Für ihn rückt seine Tochter Hannah in den Rat nach.

„Wir Grüne sind mit dem Versprechen angetreten, mehr jungen Leuten und mehr Frauen den Zugang zu den politischen Gremien unserer Stadt zu bahnen“, heißt es in einer am Montag verbreiteten Erklärung von Dr. Peter Neuhaus.. „Hannah hat sich intensiv auf ihre politische Arbeit vorbereitet und über das gesamte Jahr die Programmarbeit unseres Ortsverbandes und den Wahlkampf mit voller Kraft mitgetragen und-geprägt. Über so viel politische Leidenschaft kann man sich nur freuen.“ Als erfahrene und engagierte Ehrenamtlerin im Kinder- und Jugendbüro der Stadt kenne sie die Bedürfnisse junger Menschen, sie könne eine starke Stimme im Rat werden. „Vor diesem Hintergrund trete ich gern zur Seite“, erklärt Dr. Peter Neuhaus. „Für mich war es eine große Ehre, 16 Jahre lang Mitglied des höchsten politischen Gremiums unserer Stadt sein zu dürfen.“

Glückwunsch für den Bürgermeister

Der Kommunalpolitik will Dr. Peter Neuhaus über den Grünen- Ortsverband erhalten bleiben „Herrn Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis wünsche ich viel Erfolg an der Spitze unserer Stadt und dem Rat die Phantasie und den Mut zu nachhaltigen Weichenstellungen für die Zukunft.“ Bei der Kommunalwahl am 13. September haben die Grünen geringfügig an Stimmenanteilen verloren; mit 10,8 Prozent stehen ihnen im künftig verkleinerten Rat nur nur drei statt bisher vier Mandate zu. Nur in Burbach haben die Grünen ebenfalls leicht verloren, in allen anderen Kommunen des Siegerlandes dagegen kräftig zugelegt, bis auf 17,6 Prozent in Kreuztal.

