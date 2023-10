Hilchenbacher Heinzelwerker sind seit 10 Jahren zur Stelle

Hilchenbach. Seit zehn Jahren helfen die Heinzelwerker Hilchenbach Menschen, die bei handwerklichen Arbeiten Unterstützung brauchen. Verstärkung? Willkommnen!

Seniorinnen und Senioren sowie andere hilfebedürftige Menschen bei kleinen Reparaturarbeiten in Haus und Garten zu unterstützen, dieses Ziel verfolgen seit inzwischen zehn Jahren die Hilchenbacher Heinzelwerker.

„Nach dem Vorbild eines Mülheimer Projekts und dank der Unterstützung durch die Nachbarschaftshilfe ‚Heinzelwerk Siegen‘ konnten wir die Idee in Hilchenbach umsetzen“, erinnert sich Gudrun Roth an die Anfänge. Als Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement der Stadt konnte sie damals mit einigen handwerklich begabten Hilchenbacher Senioren das Projekt starten, heißt es in einer Mitteilung. Heute sind noch sieben Heinzelwerker tatkräftig dabei und haben im Zuge der städtischen Initiative „Miteinander-Füreinander“ bisher rund 400 Aufträge übernommen.

Heinzelwerker Hilchenbach: Seit zehn Jahren bei Bedarf stets zur Stelle

Das Spektrum, in dem die Ehrenamtlichen helfen, ist wirklich sehr breit – das illustrieren einige Beispiele, die die Stadt gibt:

• Eine alte Dame hat ein Bild, eingerahmt in einem schönen Bilderrahmen, von ihrer Enkeltochter geschenkt bekommen. Gerne möchte sie es im Wohnzimmer an der Wand aufhängen. Leider kann sie diese Arbeit aber selbst nicht mehr verrichten.

• Der Wasserhahn tropft im Badezimmer. Eigentlich eine Kleinigkeit, aber der Bewohner kann die Reparatur nicht auf eigene Faust erledigen.

• Das Tischbein wackelt an dem schönen alten Tisch. „Gibt es hier eine Lösung?“, grübelt der Besitzer, der sehr an dem historischen Möbelstück hängt.

„Diese und ähnliche Geschichten passieren im Alltag immer mal wieder“, heißt es weiter. Hier bieten die Heinzelwerker „unkompliziert ihre Hilfe an und haben oft erstaunliche Lösungen für manch ,schwierige Fälle’ parat“.

Hilchenbacher Heinzelwerker besonders für ältere Menschen im Einsatz

Die engagierten Freiwilligen setzen sich in ihrer Freizeit für die Gemeinschaft ein. Sie bieten verschiedene Dienstleistungen an, um Menschen in Hilchenbach zu unterstützen, insbesondere ältere Menschen oder solche mit eingeschränkter Mobilität. Dazu gehören beispielsweise einfache handwerkliche Arbeiten wie das Auswechseln einer Glühlampe, Reparaturen an Stühlen oder Schränken, Hilfestellung bei der Bedienung und/oder Einrichtung des Fernsehers, Telefons oder Computers.

Die Leistungen der Heinzelwerker sind kostenfrei – bis auf eventuell benötigtes Material oder Ersatzteile. „Spenden werden für Fahrtkosten oder Werkzeug gerne entgegengenommen“, so die Stadt. Es gebe aber auch Grenzen. „Die Heinzelwerker führen keine Arbeiten aus, die zum üblichen Arbeitsumfang von professionellen Handwerksbetrieben gehören, auch Gartenarbeiten oder Schneeräumung werden nicht erledigt“, ist dazu vermerkt.

„Die Heinzelwerker sind ein großartiges Beispiel für den Zusammenhalt und die Solidarität der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt“, betont Ehrenamtsbeauftragte Gudrun Roth. „Mich begeistert zu sehen, wie Menschen ihre Zeit und Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen.“

Hilchenbach: Heinzelwerker können Verstärkung fürs Team gebrauchen

Die Heinzelwerker schätzen nach eigenem Bekunden die Erfahrung, anderen helfen zu können. Dabei freuen sie sich jederzeit über Verstärkung: Wer über handwerkliches Geschick verfügt, kann gerne mitmachen – damit diese besondere Form der Hilfe noch viele Jahre in Hilchenbach angeboten werden kann.

Aufträge für das Heinzelwerker-Team nimmt Gudrun Roth unter Telefon 02733/288-229 oder per E-Mail an g.roth@hilchenbach.de entgegen. Die Aufträge unterliegen dem Datenschutz und die Heinzelwerker können sich mit einem Ausweis, der von der Stadt Hilchenbach erstellt wurde, ausweisen.

