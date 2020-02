Hilchenbacher Realschule ist froh über 49 Fünftklässler

Der Schock aus dem Vorjahr wiederholt sich nicht: Mit 49 Anmeldungen kann die Carl-Kraemer-Realschule im nächsten Schuljahr zwei 5. Klassen bilden. Vor einem Jahr hatte die Schule am Ende der Anmeldezeit noch nicht einmal 30 Anmeldungen, erst in den Wochen danach kamen noch Nachzügler, sodass der jetzige 5. Jahrgang mit rund 40 Kindern zustandekam.

Dass die Anmeldezahlen sich für die Hilchenbacher Realschule besser entwickeln würden, zeichnete sich bereits in den letzten Tagen ab: Stift Keppel hat in diesem Jahr nur 83 Anmeldungen, darunter 49 aus Hilchenbach – im Vorjahr waren es 97, darunter 64 Hilchenbacher Kinder.

Weniger nach Kreuztal und Keppel

Auch die Entwicklung in Kreuztal kommt der Realschule auf dem Hilchenbacher Schulhügel zugute: Nur ein Hilchenbacher Kind wurde noch an der Kreuztaler Realschule angemeldet, die nur noch zwei Klassen bilden darf und deshalb – so will es ein Kreuztaler Ratsbeschluss – auch diese einzige Hilchenbacher Anmeldung zurückweisen muss. Im vorigen Jahr waren noch sechs Viertklässler aus Hilchenbach dort angemeldet worden. Die Kreuztaler Clara-Schumann-Gesamtschule nimmt in diesem Jahr sieben Kinder aus Hilchenbach auf, so viele wie im Vorjahr.

„Wir sind stolz und glücklich, 49 neue ‘Füchse’ an der Carl-Kraemer-Realschule begrüßen zu dürfen“, sagt Reaktor Joachim Steinebach, der auf das Tierschutz-Schulmaskottchen anspielt. „Jetzt liegt es an uns, diesen Vertrauensvorschuss der Eltern zu rechtfertigen.“

