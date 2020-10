Hilchenbachs neuer Kämmerer ist seit 100 Tagen im Amt

Hilchenbach? Da ist Christoph Ermert nicht anders als die vielen, die erst als junge Erwachsene nach Siegen gekommen sind. Das Viktoria-Kino in Dahlbruch und, an heißen Sommertagen, das Müsener Freibad sind die Adressen, die aufs Land hinaus treiben. Die Studis ebenso wie den Kollegiaten, der mit 22 aus Betzdorf nach Siegen gezogen ist, um auf dem zweiten Bildungsweg das Abi zu bauen und später bei der Siegener Stadtverwaltung ein Duales Studium anzuschließen.

Hilchenbach? Jenseits von Kino und Freibad? Der Marktplatz etwa? „Eine hübsche, schöne Stadt“, sagt Christoph Ermert, der – am Dienstag – seit 100 Tagen Beigeordneter und damit 2. Mann im Rathaus ist, „das ist mir vorher gar nicht so ins Auge gefallen.“ Auch das dürfte er, inzwischen 52 Jahre alt, mit vielen Mit-Siegerländern gemeinsam haben.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Annähern: Den jungen Mann begeistern Kino und Freibad

„Ich fand, dass das eine interessante Stelle ist“, erklärt Christoph Ermert, wie er Anfang des Jahres erneut begann, sich mit Hilchenbach zu beschäftigen. Der erste Eindruck von der Innenstadt: „Eine sehr gute Eisdiele, aber kein Café.“ Der zweite Eindruck beim Blick auf die Finanzen: „Es steht und fällt viel mit einer Firma, ob es der Stadt gut oder schlecht geht.“ Jeder weiß, dass es um die SMS group geht. Christoph Ermert darf das aber nicht aussprechen, der neue Kämmerer muss das Steuergeheimnis wahren.

Noch eine Annäherung an eine neu zu entdeckende Stadt: der Einzelhandel. „Die Grundversorgung ist gesichert, darüber hinaus wird’s schwierig.“ Christoph Ermert erzählt, wie er versucht hat, einen grünen Stift zu kaufen – die in der Behörde für den Beigeordneten festgelegte Farbe, mit der er Dokumenten seinen Segen gibt. „Keine Chance.“ Wohl auch kein Wunder – die Nachfrage nach diesem wie auch anderen sehr speziellen Artikel aus dem Schreibwarensortiment dürfte in Hilchenbach schon vor Jahrzehnten zusammengebrochen sein.

Ankommen: Investieren muss sein

Und schon ist der neue Kämmerer angekommen. „Es gibt Zwänge und Bedingungen, die sich schwer oder gar nicht ändern lassen.“ Die Abhängigkeit von Steuern und Zuweisungen des Landes, der geringe Spielraum im städtischen Haushalt. Zwei Akzente setzt Christoph Ermert in seinen öffentlichen Wortmeldungen fast vom ersten Tag an: Die Erhöhung der Grundsteuer ist nicht das Mittel der Wahl, um den Fehlbetrag im städtischen Haushalt auszugleichen, „davon bin ich kein Verfechter.“ Und: „Man muss schauen, dass man das Vermögen erhält.“ Also: investieren, auch in Straßen und Gebäude. „Wir versuchen, viel an Fördermitteln abzugreifen. Das hilft auf jeden Fall.“

Christoph Ermert hat allerdings auch schon ziemlich genau hingeschaut: Zwei Freibäder, ein Hallenbad, Museum, Bücherei, Theater - „Hilchenbach ist überproportional ausgestattet. Die Frage stellt sich, ob man sich das letztendlich leisten kann.“ Attraktiv wird die Stadt mit einem guten Angebot. Das sich um so besser rechnet, je mehr Einwohner diese Infrastruktur auch nutzen. Immerhin: Um die 24 Bauplätze können auf dem Dahlbrucher Hauptschulgelände entstehen. Bestimmt nicht genug, um Einwohnerzahlen wieder wachsen zu lassen. „Das ist kein Riesengebiet.“

Es ist eben auch die Frage der Dimensionen, mit denen der neue Mann im Rathaus konfrontiert ist. Im Weidenauer Rathaus war der Diplom-Verwaltungsbetriebswirt Abteilungsleiter, für Stadtkasse und Steuern zuständig. Siegen hat ungefähr sieben Mal so viele Einwohner wie Hilchenbach, das Volumen des städtischen Haushalts in Siegen ist etwa neun Mal so groß: 320 Millionen Euro Aufwendungen im Jahr 2020 dort, 36 Millionen Euro hier. „Da war es einfacher, mal etwas umzuschieben“, sagt Christoph Ermert, der sich auf einmal auch mit dreistelligen Beträgen befassen muss, „das ist schon eine sehr große Umgewöhnung.“

Zur Person Christoph Ermert (52) stammt aus Betzdorf. Sein erstes Berufsleben hat der Mann aus der Eisenbahnerstadt bei der Deutschen Bundesbahn absolviert. Dort war er Fahrdienstleiter und Betriebsleiter. Beim Siegerland-Kolleg baute er sein Abitur. 1995 ging er zur Stadtverwaltung Siegen und schloss ein Duales Studium an, das er als Verwaltungsbetriebswirt abschloss. Zuletzt leitete er dort die Abteilung Stadtkasse/Steuern. In Hilchenbach kam Christoph Ermert als einziger Bewerber um die Nachfolge von Stadtrat Udo Hofmann in die engere Wahl. Im Juni wurde er mit großer Mehrheit vom Rat für eine achtjährige Amtszeit gewählt. Er wird allgemeiner Vertreter des künftigen Bürgermeisters Kyrillos Kaioglidis.

Anfangen: Haushaltsplanung mit Tempo

Aus 25 Jahren Dienst in der großen Stadt bringt Christoph Ermert Erfahrungen mit – auch, wie man das eine oder andere Thema anders anfassen kann. „Der Kulturelle Marktplatz Dahlbruch ist nicht unbedingt das Musterbeispiel, wie man es hätte machen sollen“, sagt er, „so kann man vieles zerreden, die Akzeptanz in der Bevölkerung geht verloren.“ Christoph Ermert ist da eher für entschiedenes Tempo, auch in seinem eigenen Kernbereich. Nach Corona, so strebt er an, soll der jährliche Haushalt früher als bisher beschlossen werden – bis in den März hinein zu warten und so lange die Verwaltung am Zügel zu halten, „ist nicht so produktiv.“

Christoph Ermert zeigt sich als Optimist: „Auch bei nicht so begüterten Kommunen ist das eine oder andere machbar.“ Was genau, wird er in den nächsten Wochen herausfinden. „Ich mache mich jetzt mit allen möglichen Bereichen vertraut.“ Die beginnende Haushaltsplanung bietet dazu Gelegenheit, auch für den Blick in die Bereiche Schulen und Soziales, die er neben Finanzen und Ordnungsbehörde ebenfalls verantwortet: Da steht zum Beispiel aus der Politik die Forderung nach dem dritten Jugendpfleger im Raum. Die große Bühne werde er nicht suchen, sagt der neue Beigeordnete auch – die soll allein dem neuen Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis gehören: „Ich sehe mich grundsätzlich eher im Hintergrund.“

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.