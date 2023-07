Hilchenbachs neues Angebot: Urlaub im Pflegehotel Addeberg

Hilchenbach. Kurzzeitpflege als Urlaub: Mit dem Plegehotel Addeberg macht Guido Fuhrmann in Hilchenbach ein innovatives Angebot.

Urlaub machen ist für Pflegebedürftige oder Pflegende oft ein Problem. Das Angebot an Kurzzeit- und Verhinderungspflegeplätzen ist gering und oft suchen Betroffene vergebens einen Platz. Das Pflegehotel Addeberg bietet nun Pflegebedürftigen mit oder ohne Angehörigen einen Ort, um dort Urlaub zu machen oder den Pflegenden einen Urlaub zu ermöglichen. Das idyllisch im Grünen gelegene Pflegehotel am Waldrand oberhalb der Hilchenbacher Siedlung bietet dafür barrierefreie Zimmer und Suiten jeweils mit eigenem Badezimmer.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die ersten Gäste haben bereits eingecheckt. „Es gibt eine echte Not an Kurzzeitpflegeplätzen. Es bedarf daher innovativer Ideen und neuer Wege, insbesondere für pflegebedürftige Menschen. Das Senioren- und Pflegehotel Addeberg soll eine solche innovative Idee und einzigartige echte Alternative zur klassischen Form der Kurzzeitpflege schaffen“, so erläutert Geschäftsführer und Eigentümer Guido Fuhrmann das neue Konzept.

+++ Lesen Sie auch: Pflegehotel: Kurzzeitpflege als Urlaub mit Bingo und Minibar +++

Hilchenbach: Aus dem Richard-Msrtin-Haus ist das Pflegehotel Addeberg geworden. Foto: Stadt Hilchenbach

Hilchenbachs Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis besuchte nun gemeinsam mit Martina Hamann, Fachdienstleiterin für Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Kultur und Tourismus, das ehemalige Erholungsheim Richard-Martin-Haus. Guido Fuhrmann zeigte ihnen die neuen Räumlichkeiten im umgebauten Gebäude und freute sich: „Es sind moderne Zimmer mit der notwendigen Ausstattung entstanden, die tatsächlich mehr nach Hotel als nach Pflegeeinrichtung aussehen“.

+++ Lesen Sie auch: Immer weniger Angehörige sollen immer mehr Alte pflegen +++

Offen für alle am Wochenende: Café Addebach

Das im Rundbau eingerichtete „Café Addebach“ lädt an den Wochenenden für Jedermann zu Kaffee und Kuchen ein. Öffnungszeiten sind sonntags 14 bis 17 Uhr.

Weitere Informationen stehen auf der Homepage des Pflegehotels www.addeberg.de

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland