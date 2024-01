Hilferuf in Kreuztal: Wer hilft Kröten über die Straße?

Littfeld Sobald die Temperaturen milder werden, wandern Amphibien zu ihren Laichgewässern. Das kann tödlich enden, wenn ihnen niemand hilft.

Der Heimatverein Littfeld-Burgholdinghausen sucht dringend HelferInnen und Helfer für die bald wieder anstehende Amphibienschutzaktion zwischen Littfeld und Müsen, entlang der Müsener Straße im Naturschutzgebiet (Littfelder Grubengelände). Es geht um die nächtliche Kontrolle, ganz früh morgens und ganz spät abends, an den Fangzäunen und in den Fangeimern, um Grasfrösche, Erdkröten, Molche und manchmal auch Geburtshelferkröten bei ihrer Wanderung zu den Teichen auf die andere Straßenseite zu bringen und bei ihren Laichgewässern auszusetzen. Später, bei der Rückwanderung der Tiere, sind diese wieder zurück zu bringen.

Es wäre schade, wenn die Aktion mangels zur Verfügung stehender Helferinnen und Helfer eingestellt werden müsste. Heimatverein Littfeld-Burgholdinghausen

Der Einsatz läuft von Mitte/Ende Februar bis Ende April/Anfang Mai. „Gerne und praktikabler und vorteilhafter können die interessierten Helferinnen und Helfer diese Tätigkeit mit Taschenlampe auch zu zweit durchführe“, regt der Heimatverein an. Bereits seit 1990, also seit 33 Jahren, läuft diese jährliche Amphibienschutzkation, bis einschließlich 2011 noch über die Interessengemeinschaft für den Amphibienschutz, ab 2012 in den Heimatverein integriert. Fangzäune und Fangeimer können nur dann vom Heimatverein aufgebaut werden, wenn sich zuvor genügend Helferinnen und Helfer für die morgendlichen und abendlichen Kontrollen am Zaun tatsächlich finden. „Es wäre schade, wenn die Aktion mangels zur Verfügung stehender Helferinnen und Helfer eingestellt werden müsste, zumal zuletzt wieder mehr Tiere gerettet werden konnten.“

Interessierte sollten sich möglichst kurzfristig, bis spätestens 16. Februar bei Matthias Jung, unter 0157 561 60 60 7 oder unter matthiasjunghv@gmail.com melden.

