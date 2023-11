Siegen: Hilfloser Patient eine kalte Nacht lang vermisst

Der 77-Jährige ist in Weidenau aufgefunden worden.

Weidenau Die Suche nach einem dementen Patienten (77) aus dem Klinikum Siegen lief die ganze Nacht – mit einem glücklichen Ende am Freitag.

Ein 77-jähriger Patient des Klinikums Siegen wurde seit Donnerstagnachmittag, 23. November, vermisst. Am Freitag, 24. November, gegen 8 Uhr wurde er wieder aufgefunden, teilt die Polizei mit.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Am Donnerstag wurde gegen 17.30 Uhr die Leitstelle in Siegen über den vermissten Mann informiert. Der Senior soll bereits gegen 15 bis 15.30 Uhr das Krankenhaus verlassen haben. Der 77-Jährige ist hochgradig dement und in fremder Umgebung völlig orientierungslos, hieß es.

Siegener Einsatzkräfte suchten mit Hochdruck nach dem Mann

Bis Freitagmorgen haben die Einsatzkräfte mit Hochdruck nach dem Mann gefahndet. Der Vermisste wurde gegen 8 Uhr unweit eines Autohauses an der Weidenauer Straße aufgefunden. Er ist ansprechbar, so die Beamten weiter und befindet sich nun wieder in ärztlicher Behandlung.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland