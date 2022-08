Hitze in Siegen: An diesen 8 Orten gibt’s Abkühlung

Kinos sind klimatisiert. Der Genuss der angenehmen Temperaturen lässt sich mit dem Genuss eines Films also bestens kombinieren. Wobei Letzteres nicht immer das primäre Ziel sein muss: In der Redaktion zum Beispiel gibt es einen Kollegen, den es einst in einem Hitzesommer so sehr nach Abkühlung verlangte, dass er sich „Terminator 3“ ansah. Sagen wir es so: Das mit den Temperaturen war gut.

Foto: Rene Traut