Hitze macht Scheiben im Müllcontainer zum Brennglas – Feuer

Oberheuslingen. Alte Fenster in einem Müllcontainer stehen in Flammen. Für die Freudenberger Feuerwehr ein strapaziöser Einsatz.

Viel Glück hatten am Samstagnachmittag die Bewohner eines Wohnhauses in der Straße Zum Rimberg, als ein neben dem Wohnhaus stehender Abfallcontainer in Flammen aufging. Rauch und Flammen zogen vom Haus weg, so dass dieses nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

In den vergangenen Tagen waren dem Wohnhaus die Fenster ausgewechselt worden. In dem Container befanden sich die alten Fenster. Vermutlich, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Freudenberg, hat die Sonne bei einer Scheibe wie ein Brennglas gewirkt und weiteren Müll, der sich im Container befand, in Brand gesetzt.

Enorme Hitze für Atemschutzgeräteträger

Die Feuerwehren aus Oberheuslingen-Bottenberg, Lindenberg und die Drehleiter der Feuerwehr Freudenberg wurden alarmiert und hatten den Brand schnell im Griff. Jedoch mussten sie den Container mit Schaum fluten, damit auch die letzten Brandnester keine Möglichkeit hatten sich neu zu entzünden. Aufgrund der enormen Hitze von außen sowie bei den Löscharbeiten, der die Atemschutzgeräteträger ausgesetzt waren, wurden diese anschließend vom Feuerwehrarzt im Rettungswagen untersucht. Nach einer Dreiviertelstunde konnte der Einsatz abgeschlossen werden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland