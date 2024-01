Hochzeitsmesse Siegen: Jede Menge Ideen für den großen Tag

Siegen Wenn an einem Tag alles perfekt sein muss: Auf der Hochzeits- und Festmesse in Siegen gibt es alles, was eine ganz besondere Feier braucht.

Zwei Tage lang stand die Siegerlandhalle im Zeichen ganz besonderer Anlässe. Bei der Hochzeits- und Festmesse zeigten am Wochenende 70 Ausstellerinnen und Aussteller auf insgesamt 4000 Quadratmetern Trends, Dauerbrenner und besondere Angebote der Branche. Es ist nach Angaben der Organisatoren die größte Veranstaltung dieser Art in der Region.

„Nicht nur Brautpaare, auch Geburtstagskinder und Abiturienten, die das passende Outfit suchen, finden hier eine reiche Auswahl“, sagt Messeverantwortliche Heike Achenbach. „Auch, wer für seine Feier musikalische Begleitung sucht, findet hier die richtigen Klänge und Interpreten.“ Ein großer Pluspunkt der Messe ist nämlich ihre Vielfalt – und das in mehr als einer Hinsicht. Einerseits geht es nicht ausschließlich um Hochzeiten, sondern um alle Arten aufwändiger Festivitäten, also auch Abi-Bälle, große Geburtstagsfeiern, Partys, die den üblichen Rahmen toppen. Andererseits soll das Angebot alle Aspekte abdecken, die bei solchen Ereignissen relevant sein können: also außer Garderobe und Musik auch Catering, Deko, Fotoprofis und sogar Rednerinnen und Redner. Selbst ein Hüpfburgenverleih und ein Stand für Pyrotechnik waren angekündigt.

Siegen: Hochzeits- und Festmesse in der Siegerlandhalle kommt gut an

1800 Besucherinnen und Besucher nutzten laut Veranstalter die Gelegenheit, um in der konkreten Planung ihrer Feierlichkeiten voranzukommen oder sich Inspiration zu holen. Die gute Resonanz ist kein Einzelfall: Die Hochzeits- und Festmesse in der Siegerlandhalle ist seit rund 25 Jahren ein quasi gesetzter Termin.

