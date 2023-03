Höhere Preise sind „besonders für viele Frauen bedrohlich“

Bei der Verdi-Aktion in Deuz werden Äpfel, Süßigkeiten, eine Rose sowie Flyer von der Tarifrunde verteilt.

Deuz. Die steigenden Kosten stürzen insbesondere Frauen in Krisen. Die Gewerkschaft Verdi will am Weltfrauentag auf ihre Bedürfnisse aufmerksam machen.

Bei starkem Schneefall standen schon am frühen Mittwochmorgen um sieben Uhr die ersten Gewerkschaftsvertreter von Ver.di vor der AWO-Werkstatt in Deuz, um im Rahmen der Tarifrunde Gesundheitsschutz aufzurufen. Hierzu verteilten sie an die Mitarbeiter Äpfel, Süßigkeiten, eine Rose sowie Flyer von der Tarifrunde.

Die Preise für Energie, Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs sind rasant gestiegen. „Das ist besonders für viele Frauen bedrohlich, denn Frauen arbeiten häufig in Teilzeit. Und sie haben soziale Berufe, die trotz recht ordentlicher tariflicher Erfolge in den vergangenen Jahren noch immer nicht auf gleichem Niveau sind, wie Berufe mit vergleichbarem Qualifikationsniveau und einem hohen Männeranteil“, sagte Jasin Nafati von ver.di am Weltfrauentag (8. März).

„Der 8. März ist deshalb unser Tag, weil die von Frauen geprägte Arbeit in den Werkstätten, Kitas, in Wohngruppen, dem schulischen Ganztag und den vielen weiteren Arbeitsfeldern des Sozial- und Erziehungsdienstes noch immer nicht die Anerkennung erfährt, die sie verdient.“ Das mache sich nicht nur in der Bezahlung bemerkbar, sondern auch darin, dass der Anspruch an Professionalität und Fachlichkeit immer wieder infrage gestellt würde.

Die Aufgabe der Beschäftigten in den AWO-Werkstätten ist es, Menschen mit Einschränkungen darin zu unterstützen, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen und an der Gesellschaft teilzuhaben. Dabei findet die Arbeit zunehmend unter schwierigen Bedingungen statt, der Druck nimmt zu. Ein Grund dafür ist die schwierige Personalsituation.

„Die Beschäftigten in der Sozialen Arbeit, die regelmäßig trotz und wegen hoher Krankenstände, Fachkräftemangel oder personeller Unterbesetzung, an die Grenze ihrer persönlichen Belastung gehen, brauchen jetzt Entlastung!“, fordert die Gewerkschaft. „Damit alle Beschäftigten der AWO weiterhin die wichtigen Aufgaben angehen können, setzen wir uns in unserer aktuellen AWO-Tarifrunde für einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz ein.“

