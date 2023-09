Hohe Auszeichnung: Kreuztal ein Leben lang mitgestaltet

Littfeld. Lebenswerke: Karl-Heinz Schleifenbaum war 45 Jahre lang im Kreuztaler Rat und hat über 40 den TV Hoffnung Littfeld geleitet.

„Ein guter Kompromiss ist besser als eine hauchdünne Mehrheit“ – ein Satz, den Karl Heinz Schleifenbaum nicht nur gesagt hat, sondern der ihn durch sein jahrzehntelanges politisches Engagement begleitet hat. „Ich finde dieser Satz strahlt eine schöne Gelassenheit aus, die mit 45 Jahren kommunalpolitischer Erfahrung wahrscheinlich irgendwann von selbst kommt“, sagt Landrat Andreas Müller in seiner Laudatio zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Karl Heinz Schleifenbaum.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

„Sie sind ein Mensch mit vielen Leidenschaften“

Der 78-jährige Kreuztaler war ganze 45 Jahre lang, von 1975 bis 2020, Stadtverordneter im Rat der Stadt Kreuztal, 37 Jahre davon als Fraktionsvorsitzender der SPD. Außerdem war Karl Heinz Schleifenbaum bis zum Ende der letzten Wahlperiode im Jahr 2020 Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Kreuztal, des Ältestenrates und zahlreicher Fachausschüsse. „Sie sind ein Mensch mit vielen Leidenschaften – für Ihre Familie, für Ihre Heimat, für die Politik“, sagt Landrat Müller. „Und für Ihren Verein, den TV Hoffnung Littfeld.“

+++ Lesen Sie auch: Kreuztal: Karl-Heinz Schleifenbaums letzter Tag im Rat +++

TV Hoffnung Littfeld: Erster Verein mit eigener Sporthalle

1967 begann Karl Heinz Schleifenbaum im Verein als Pressewart, zehn Jahre später wurde er erster Vorsitzender und blieb 40 Jahre lang in diesem Amt. Bei seinem Rücktritt 2017 wurde er als dienstältester Vereinsvorsitzender im gesamten Siegerland-Turngau zum Ehrenvorsitzenden ernannt und mit dem Ehrenbrief des Deutschen Turnerbundes ausgezeichnet. „Unter Ihrer Führung hat sich in den 40 Jahren sehr viel im Verein getan“, so Landrat Müller. In den 1980er Jahren baute der Verein seine erste eigene Sporthalle, die aufgrund ihrer Größe sogar Handballspiele ermöglichte – zu der Zeit einmalig in der Region. Die Mitgliederzahl wuchs unter dem Vorsitz von Karl Heinz Schleifenbaum von 550 auf rund 1200.

1944 in Littfeld geboren ist Karl Heinz Schleifenbaum seiner Heimat Kreuztal bis heute treu geblieben und engagiert sich seit Jahrzehnten für das Gemeinwohl. „Mit deiner gelassenen Art und großem Demokratieverständnis hast du unsere Stadt dein Leben lang mitgestaltet“, sagt Kreuztals Bürgermeister Walter Kiß. „Was aus dieser Lebensleistung entstanden ist, kann man bis heute und auch in Zukunft deutlich im Stadt- und Vereinsleben ablesen.“ Karl Heinz Schleifenbaum gehört unter anderem zu den Gründungsmitgliedern der Dorfgemeinschaft Littfeld e.V. und ist Mitglied in der Chorgemeinschaft Erle 1950 Kreuztal-Littfeld.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland