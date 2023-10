Hilchenbach. Im letzten Moment zieht die unbekannte Frau den Kinderwagen vom Zebrastreifen in Hilchenbach und rettet sich mit einem Sprung vor dem Abarth 500.

Eine bislang unbekannte Fußgängerin mit Kinderwagen wäre am Samstagmorgen, 7. Oktober, fast von einem Raser erfasst worden. Die Frau überquerte gegen 9.45 Uhr den Fußgängerüberweg „In der Herrenwiese 40“, so die Polizei am Dienstag, als ein blauer Fiat Abarth 500 mit holländischem Kennzeichen auf sie zuraste. Die Fußgängerin befand sich demnach bereits auf der Fahrbahn und konnte den Kinderwagen gerade noch zurückziehen und sich mit einem Sprung vor dem Sportwagen retten.

Die Polizei sucht nun nach der unbekannten Fußgängerin und weiteren Zeugen, die den Vorgang vor Ort beobachtet haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Kreuztal unter 02732/909-0 entgegen.

