Buschhütten. Weil er einem anderen Auto beim Spurwechsel ausweichen musste, habe er das Lenkrad verrissen, so der Unfallfahrer gegenüber der Polizei.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

HTS in Kreuztal: 22-Jähriger fliegt mit Auto über Leitplanke

Gegen 8 Uhr am Freitagmorgen, 29. November, hat sich auf der HTS bei Buschhütten ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein 22-jähriger Autofahrer verletzt wurde.

Der junge Mann war auf der HTS Richtung Kreuztal, rund 500 Meter vor der Ausfahrt Buschhütten, unterwegs. Laut seiner Aussage gegenüber der Polizei musste er einem anderen Fahrzeug, das die Fahrspur wechselte, ausweichen, er habe das Lenkrad verrissen, krachte in die Schutzplanke und wurde darüber geschleudert. Dabei drehte sich das Fahrzeug und prallte rückwärts in den Mast einer Schildertafel.

Airbags verursachen Rauchentwicklung

Durch den Aufprall gingen die Airbags am Fahrzeug auf, durch die dadurch entstandene Rauchentwicklung, dachten vorbeikommende Autofahrer, dass der Wagen brennen würde und alarmierten die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute brauchten zwar nicht einzugreifen, der 22-Jährige wurde aber mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, ebenso an rund 30 Metern Schutzplanken.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.