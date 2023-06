Die Autos werden bei dem Unfall in Siegen-Eiserfeld schwer beschädigt.

Unfall HTS in Siegen: Frontal-Crash – zwei Frauen schwer verletzt

Eiserfeld. Samstagabend ist es auf der Eiserfelder HTS-Anschlussstelle zu einer heftigen Kollision zweier Fahrzeuge gekommen: Frau fuhr in den Gegenverkehr.

Am späten Samstagabend, 3. Juni, sind in Siegen zwei Frauen bei einem Verkehrsunfall auf dem HTS-Zubringer in Eiserfeld schwer verletzt worden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Wie die Polizei mitteilt fuhr gegen 23 Uhr eine 38 Jahre alte Siegenerin mit ihrem Auto von der Anschlussstelle Eiserfeld zur Hüttentalstraße Richtung Siegen. Ihr entgegen kam eine 32 Jahre alte Siegenerin, die aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit anderen Wagen kollidierte.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Beide Frauen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 30.000 Euro. Die HTS-Anschlussstelle war für mehr als eine Stunde voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland