HTS in Siegen: Motorrad rast mit 164 km/h durch 80er-Zone

Siegen-Wittgenstein. Mehr als 1400 Temposünder stoppte die Polizei am Wochenende in Siegen und Umgebung. Die negativen Spitzenreiter überspannten den Bogen massiv.

Mehr als 1400 Geschwindigkeitsverstöße hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde am Wochenende bei Kontrollen an verschiedenen Stellen im Kreisgebiet festgestellt.

Am Freitag (22. Juli) waren die Beamten auf der HTS im Einsatz. In Richtung Olpe waren 507 Verkehrsteilnehmer zu schnell, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Negativer Spitzenreiter war ein Krad mit 164 km/h bei erlaubten 80 km/h. Laut Regelsatz des Bußgeldkatalogs gibt es dafür mindestens zwei Punkte, 700 Euro Bußgeld und drei Monate Fahrverbot.

HTS in Siegen: BMW mit 145 km/h geblitzt – erlaubt war Tempo 80

Einen Tag später hatte der Verkehrsdienst die Gegenspur im Blick. In Richtung Siegen stellten die Ordnungshüter 577 Verstöße in rund 5,5 Std fest. „Der Gewinner im negativen Sinne war ein BMW mit 145 km/h bei erlaubten 80 km/h“, heißt es im Polizeibericht. Laut Regelsatz gibt es für einen solchen Verstoß mindestens 2 Punkte, 600 Euro und zwei Monate Fahrverbot.

Am Sonntag hat der Verkehrsdienst auf der Peimbachtalbrücke in Freudenberg-Büschergrund in beide Richtungen gemessen. In 5,5 Std verzeichnete das Radargerät 382 Geschwindigkeitsverstöße. Ergebnis: 241 Verwarngelder und 141 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Den Vogel schoss auch hier ein Motorrad ab: 158 km/h bei erlaubten 80 km/h bedeuten mindestens zwei Punkte, 700 Euro und drei Monate Fahrverbot.

Siegen: Polizei appelliert an Autofahrerinnen und -fahrer

„Geschwindigkeitsverstöße sind immer noch Killer Nr. 1 auf deutschen Straßen“, betont die Kreispolizeibehörde – verbunden mit dem Appell: „Fahren Sie mit angemessener Geschwindigkeit, damit Sie und alle anderen Verkehrsteilnehmer gesund und unfallfrei ans Ziel kommen.“

