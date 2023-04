HTS Siegen: 49-jähriger Autofahrer wird bei Unfall verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Samstagmorgen auf der HTS im Bereich der Abfahrt Sieghütte in Weidenau.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Samstagmorgen auf der HTS im Bereich der Abfahrt Sieghütte in Weidenau. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 6.35 Uhr mit seinem Opel Insignia von Siegen kommend in Fahrtrichtung Kreuztal unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Sieghütte kam der 49-Jährige von der Fahrbahn ab und krachte ungebremst gegen den Aufpralldämpfer der Ausfahrt zur Weidenauer Straße, wobei der Dämpfer komplett zusammengeschoben wurde. Das Auto rollte anschließend wieder auf die Fahrbahn zurück.

Da der Fahrer von der Nachtschicht kam, wird von der Polizei derzeit untersucht, ob der Unfall auf Sekundenschlaf zurückzuführen ist. Notarzt und Rettungspersonal kümmerten sich um den verletzten Fahrer und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus. Wegen auslaufender Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr an, die die Fahrbahn abstreute und reinigte. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die HTS in Fahrtrichtung Kreuztal zeitweise gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro.

