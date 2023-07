HTS Siegen: 75-Jährige rammt beim Auffahren anderes Auto

Weidenau. Ein Audi fährt in Siegen-Weidenau auf die HTS auf, rammt dabei ein anderes Auto. Verletzt wird niemand, doch es entsteht hoher Sachschaden.

Rund 20.000 Euro Sachschaden entstehen am Dienstag, 25. Juli, bei einem Unfall an der HTS-Anschlussstelle Weidenau. Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin war auf der HTS gegen Mittag von Dreis-Tiefenbach aus in Richtung Siegen unterwegs, als eine 75-Jährige mit einem Audi von der Auffahrt aus auf die Fahrspur wechselte. Die 75-Jährige hatte nach derzeitigem Kenntnisstand zwar im Einmündungsbereich kurz gehalten, war dann jedoch einfach losgefahren. Sie rammte die Beifahrerseite des anderen Autos, wobei dessen Vorderrad von der Achse abgerissen wurde. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr ausrücken und Bindemittel ausstreuen. Straßen NRW hatte schon vor Jahren den Einmündungsbereich zusätzlich mit Stoppschildern ausgestattet, außerdem mit einem gelben Dauerblinklicht, um auf die Gegebenheiten an dieser Stelle aufmerksam zu machen.

