HTS Siegen: Vorfahrt genommen – Unfall mit mehreren Pkw

Geisweid. Weil eine Autofahrern bei der Auffahrt die Vorfahrt missachtete, kam es auf der HTS zu einer Kettenreaktion. Die Folge war ein Verkehrschaos.

Zwei Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Hüttentalstraße in Geisweid. Nach ersten Angaben der Polizei war eine 72-jährige Fahrerin eines Suzuki in Geisweid auf die HTS in Richtung Kreuztal aufgefahren. Aus noch nicht geklärter Ursache hatte sie dabei wohl einen VW-Lupo übersehen. Dessen 23-jährige Fahrerin kam aus Richtung Siegen.

Unfall nach Vollbremsungen – HTS gesperrt

Diese musste ausweichen und wäre dabei fast mit einem Mercedes zusammenstoßen. Durch dieses Manöver vollzogen mehrere Verkehrsteilnehmer eine Gefahrenbremsung. Mit der Folge, dass ein 38-jährger Fahrer mit seinem Peugeot auf einen Ford Fiesta auffuhr. An dessen Steuer saß ein 24-jähriger Fahrer. Der Peugeot-Fahrer sowie die 23-jährige Lupo-Fahrerin kamen ins Krankenhaus.

Wegen einer kurzzeitigen Vollsperrung ab der Abfahrt Weidenau kann es zu Verkehrsbehinderungen. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rettungsgasse funktionierte auf der HTS in Siegen diesmal nicht

Wieder einmal zeigte dieser Unfall auf der Siegener Stadtautobahn, dass die Verkehrsteilnehmer das Prinzip der Rettungsgasse noch nicht ganz verstanden haben. Zwar rollte der Verkehr langsam bis zur Abfahrt Weidenau weiter, doch durch zahlreiche Fahrstreifenwechsel stockte es immer wieder. Für weitere Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr wäre schwierig gewesen, an die Unfallstelle zu kommen.

