Hubschrauber über Kreuztal: Das ist der Grund

Mit einem Helikopter will der Übertragungsnetzbetreiber Amprion Reparaturen an Höchstspannungsfreileitungen vornehmen, unter anderem in Kreuztal. (Symbolbild)

Kreuztal. Von einem Helikopter aus lässt Amprion Reparaturen an Höchstspannungsfreileitungen in Kreuztal vornehmen. Es geht nicht nur um Netzsicherheit.

Amprion kündigt für die kommende Woche Helikopterarbeiten an der Höchstspannungsfreileitung an. Betroffen ist unter anderem ein Bereich in Kreuztal zwischen der B 54 und der Bockenbachstraße, außerdem in der Nähe der Dornseifer Straße, wie der Übertragungsnetzbetreiber in einer Mitteilung schreibt. Die Maßnahme wird in den Zeitraum 24. bis 27. Oktober fallen. Insgesamt sind für dieses Zeitfenster entsprechende Maßnahmen in zehn Städten angekündigt.

„Im Rahmen der Reparaturarbeiten werden defekte Bündelabstandshalter ausgetauscht sowie Erdseilschäden repariert“, heißt es weiter. Erdseilschäden können durch Blitzeinschläge verursacht werden. Bei den Arbeiten komme eine spezielle Reparatur-Spirale zum Einsatz, die über der Schadstelle angebracht wird. „Des Weiteren erfolgt der Austausch von defekten Vogelschutzmarkierungen“, wie das Unternehmen erläutert. Der Vogelschutz könne im Laufe der Zeit aufgrund der Witterungsbedingungen porös werden. „Die Vogelschutzmarkierungen werden am Erdseil angebracht, um eine höhere Sichtbarkeit für Vögel zu gewährleisten.“

Kreuztal: Regelmäßige Wartung soll Zuverlässigkeit der Amprionleitungen sichern

Die regelmäßige Wartung und Instandhaltung der Leitungen „ist von großer Bedeutung, um die Zuverlässigkeit und Sicherheit unseres Stromnetzes zu gewährleisten“, wird Anne Frentrup, Projektsprecherin bei Amprion, zitiert „Durch den Einsatz eines Helikopters können wir effizient und schnell Reparaturarbeiten aus der Luft durchführen. Sollte es kurzzeitig etwas lauter werden, bitten wir, dies zu entschuldigen.“

