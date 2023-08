Hugo Egon Balder und Jochen Busse spielen in Wilnsdorf

Wilnsdorf. Wilnsdorf und Haiger machen seit 15 Jahren gemeinsam Kultur. Nach der leichten Nach-Corona-Kost gibt es nun auch einen Psycho-Thriller.

Nach 45 Jahren Musik, Theater und Comedy in Wilnsdorf, und sogar 50 in Haiger, können die zwei Kulturkommunen auf mittlerweile 15 gemeinsame Jahre kulturelle Teamarbeit zurückblicken. Auch das neue HaiWi-Kulturprogramm steht den bisherigen in nichts nach. „Das ist auf kultureller Ebene etwas ganz Besonderes“ fasst der Wilnsdorfer Bürgermeister Hannes Gieseler die gemeinsame Kooperation zusammen und auch Mario Schramm, Bürgermeister von Haiger, freut sich über ein buntes Potpourri: „Die Kultur lebt“.

Zusammen mit den Vertreterinnen und Vertretern der Kulturämter präsentierten die beiden Bürgermeister die neue Spielzeit.Michaela Diezemann, Fachdienstleiterin Kultur im Wilnsdorfer Rathaus, berichtete von 178 Abonnenten und vier ausverkauften Angeboten im vergangenen Jahr. „Die Besucher haben uns nach Corona die Treue gehalten, zwei Abonnenten sind seit 45 Jahren dabei.“ 2022 habe man ausschließlich auf Komödien gesetzt, da die Nachfrage nach leichter Kost groß gewesen sei. In diesem Jahr gebe es Abwechslung durch ein Schauspiel und einen Psycho-Thriller. Besonders gut kommen, wie Diezemann mitteilte, bekannte Schauspieler aus Funk und Fernsehen in Wilnsdorf an. Deshalb sind diesmal Hugo Egon Balder und Jochen Busse im Stück „Komplexe Väter“ zu Gast im Wilnsdorfer Gymnasium.

In Haiger fehlt die Stadthalle

„Wir sind guter Dinge, dass wir uns über guten Besuch der Veranstaltungen freuen werden“, blickte die Fachdienstleiterin nach vorn. Andreas Rompf, Leiter des Haigerer Kulturamtes, erinnerte daran, dass 1974 die Haigerer Stadthalle eröffnet worden sei und sich Haiger damit in der 50. Spielzeit befinde. Zu den bekannten Spielorten sei nun die Aula der Johann-Textor-Schule hinzugekommen, wo der Comedian Tobias Beitzel im April 2024 sein Programm „Dorfkind – zwischen Fantasie und Fanta-Korn“ präsentiert.

Programm in Wilnsdorf 24. November: Komplexe Väter, Komödie mit Jochen Busse, Hugo Egon Balder u.a. 2. Dezember: Falsche Schlange, Psycho-Thriller mit Gerit Kling 6. Januar: Neujahrskonzert Philharmonie Südwestfalen 16. Februar: Die lieben Eltern, Komödie mit Andrea Spatzek, Volker Weidlich u.a. 22. März: Miss Daisy und ihr Chauffeur, Schauspiel mit Doris Kunstmann und Ron Williams 7. Juni: Wilnsdorfer Sommerkonzert, Philharmonie Südwestfalen

Die gute Akustik der evangelischen Stadtkirche, die in diesem Jahr ihr Kirchweih-Jubiläum feiert, macht sich der Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit am 1. September zu Nutze, wenn Sängerin Ester Lorenz mit „Summertime“ eine Hommage an George Gershwin gestaltet. In der Kulturkapelle in Langenaubach sind in angenehmer Atmosphäre kleinere Ensembles zu Gast, während die Stadt mit dem musikalischen Schauspiel „Don Quijote“ ins benachbarte Heimhof-Theater ausweicht. Wie Rompf mitteilte, läuft die Kooperation mit dem Kulturring Südwestfalen sehr gut. Das Abo-Angebot der Stadt pausiere im Moment, da die Stadthalle nicht zur Verfügung stehe. Dennoch freue man sich über gut besuchte Veranstaltungen – bei „Auswärts-Terminen“ wie auf der Wasserscheide werde der Bürgerbus eingesetzt.

Landesgrenze spielt keine Rolle

Wilnsdorfs Bürgermeister Gieseler sprach von einer „einmaligen Kooperation“. „Landesgrenzen sind oft eine große Barriere – aber bei uns funktioniert das sehr gut“, meinte der Rathaus-Chef. Kultur werde wieder angenommen. „Der Einschnitt durch Corona hat der Kultur zu schaffen gemacht, das war ein enormer Knick. Aber wir haben es wieder geschafft, ein breites, abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen.“ Kultur solle für jeden erschwinglich sein, „nicht nur für die oberen zehn Prozent der Gesellschaft“. Deshalb seien Sponsoren so wichtig.

Für die Sparkasse Siegen als größten Unterstützer des Programms wünschte sich Anne Gebers „viele ausverkaufte Veranstaltungen“. Das Programm bereichere die Region und die Menschen. „Sie bieten Humorvolles und Spannungsreiches, das trägt über die kalte Jahreszeit ins neue Jahr hinein.“ „Wir haben leider noch keine optimale Spielstätte für größere Termine“, erinnerte Bürgermeister Schramm daran, dass die Haigerer Stadthalle umgebaut wird. Aber man sei auf einem guten Weg. „Architekten und Fachplaner arbeiten mit Hochdruck daran, die Stadthalle wieder bespielbar zu machen.“ Aktuell stelle die Stadt deshalb die Kulturkapelle in Langenaubach, die evangelische Stadtkirche und neuerdings auch die Aula der Johann-Textor-Schule in den Fokus, um dem Publikum ein interessantes Angebot unterbreiten zu können.

Karten: ProTicket online (www.proticket.de), ProTicket Hotline (0231/9172290), Rathaus Wilnsdorf (02739/802234)

