Neunkirchen-Salchendorf. Zum Ende der Freibadsaison dürfen im Familienbad Freier Grund in Neunkirchen die Hunde ins Wasser. Lissy wacht am Beckenrand.

Sie sah aus wie eine Hunderettungsschwimmerin, die braune Hundedame Lissy. Sie hatte immer ihren Rettungsring dabei, stand am Beckenrand und schaute zu, was im Wasser passiert. Doch irgendwann wollte auch Lissy selber einmal das kühle Nass ausprobieren und sprang ins Wasser – mit ihrem Rettungsring.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Bevor der Herbst die Tage kühler werden lässt, bot das Familienbad Freier Grund in Neunkirchen noch einmal eine besondere Veranstaltung für Vierbeiner an – das allseits beliebte „Hundeschwimmen“ fand bereits zum achten Mal statt. Seit vielen Jahren ist das Hundeschwimmen eine Veranstaltung, auf die sich Hundehalterinnen und Hundehalter und vor allem ihre Tiere in der Region freuen. Von 10 bis 17 Uhr konnten Hunde aller Rassen und Größen das erfrischende Wasser genießen und nach Herzenslust schwimmen. Die großzügige Liegewiese bot zudem reichlich Platz für Apportierspiele, ausgelassenes Toben und fröhliche Begegnungen zwischen Hunden und ihren Menschen.

Beliebt bei Tier und Mensch: Das Hundeschwimmen im Familienbad Freier Grund. Foto: Jürgen Schade

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Eintritt für alle Hunde – 50 Cents pro Pfote – gab es nur mit gültigem Impfschutz und -ausweis. Der Hund musste zudem über eine aktuelle Hundemarke verfügen. Eine Haftpflichtversicherung war ebenfalls Voraussetzung. Das Baden der Besitzer war aus Gründen der Sicherheit und Hygiene allerdings nicht gestattet. Die können das seit Montag wieder im Neunkirchener Hallenbad tun.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland