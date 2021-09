IHK Siegen: Beim „Heimat shoppen“ steht Wir-Gefühl im Fokus

Siegen/Olpe. Zentren beleben sich nach Corona wieder, in der Händlerschaft herrscht Aufbruchstimmung, so die IHK Siegen: „Heimat shoppen“ soll unterstützen

Nach den Lockdowns beleben sich die Innenstädte wieder. Einzelhändlerschaft und Industrie- und Handelskammer (IHK) Siegen stellen die nächste Runde der Aktion „Heimat shoppen“, ab Freitag, 10. September, unter das Motto „WIR sind deine Stadt“.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Innenstädte und Ortskerne strahlen ohne Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung nur wenig Attraktivität aus. Unternehmen dieser Branchen sind ausschlaggebend dafür, dass täglich zahlreiche Menschen in die Zentren pendeln“, sagt IHK-Vizepräsident Jost Schneider. Aus dem Zusammenspiel von innenstadtrelevanten Betrieben und deren Kunden entwickle sich eine lebendige Mitte.

IHK Siegen: Geschäfte trugen mit Schließung wesentlich zur Pandemie-Eindämmung bei

Während der Corona-bedingten Lockdowns fehlte vielen Menschen durch die angeordneten Geschäftsschließungen ein wesentlicher Grund, an zentralen Plätzen zusammenzukommen. Die Folge: Das Miteinander, der gesellige Austausch und das unbeschwerte Einkaufserlebnis blieben auf der Strecke, so die IHK. „Gleichzeitig trugen die Geschäftsinhaber mit der Schließung von Ladenlokalen wesentlich zur Eindämmung der Pandemie bei und nahmen dabei zum Teil beträchtliche Umsatzeinbußen in Kauf“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener.

Dies sei in der öffentlichen Wahrnehmung zu selten gewürdigt worden. Nun, da diese Zeit vorüber ist und das Leben in die Stadtzentren zurückkehrt, herrscht eine große Aufbruchstimmung unter den heimischen Geschäftstreibenden. Um an die Bedeutung des Handels für das eigene Lebensumfeld zu erinnern, stellen Einzelhändler und IHK Siegen das Wir-Gefühl in den Fokus.

Aktionsideen an Einkaufsstandorten in Siegen-Wittgenstein und Olpe

Von Freitag, 10., bis Samstag, 18. September, setzen die Einkaufsstandorte in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein Aktionsideen um, mit denen sie die Kunden sensibilisieren möchten. Im Fokus stehen dabei „sechs gute Gründe“ für den Einkauf vor Ort: die Beratungskompetenz, die vielen Jobs, die Unterstützung des Ehrenamts, die Nähe, die der stationäre Handel bietet, die soziale Komponente des gegenseitigen Kennens und die Steuern, die er vor Ort entrichtet.

Exemplarisch haben drei Werbegemeinschaften aus dem Kammerbezirk der IHK Siegen ihre geplanten Aktionen im IHK-Podcast „Kammer mal hören – nachgehakt, nachgefragt“ vorgestellt. In Hilchenbach wird unter anderem eine Stadtrallye für Kinder rund um den Raubritter Hans Hübner durchgeführt, und „Freudenberg WIRKT“ legt die beliebte Stempelkarte neu auf, sodass den Kunden attraktive Preise winken.

IHK Siegen will die Bedeutung des heimischen Handels betonen

Unterstützt werden diese Aktivitäten erneut durch zahlreiche Werbematerialien, sodass „Heimat shoppen“ im stationären Umfeld sichtbar wird. Insgesamt werden die Einzelhändler mittels 54.000 „Heimat-Shopper“-Taschen aus Papiervlies, 2500 Plakaten sowie 90.000 Postkarten ihre Kunden an die Wichtigkeit des heimischen Handels erinnern. „Wir möchten die Kunden dazu einladen, die heimischen Einkaufsstandorte an den Aktionstagen aufzusuchen“, erklärt Jost Schneider. Denn so könne jeder Einzelne aktiv ein Zeichen für lebendige Stadtteil- und Dorfzentren setzen und sich dem „Wir“ zugehörig fühlen. „Das gilt selbstverständlich nicht nur für die Aktionstage, sondern das ganze Jahr über.“

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Auch in diesem Jahr wird die Imagekampagne auf eine breite Basis gestellt. „An den unterschiedlichen Sponsoren zeigt sich erneut, dass das ‘WIR’ aus einer Vielzahl an Akteuren besteht“, unterstreicht Klaus Gräbener, unter anderem die Volksbanken und Sparkassen und der Handelsverband Südwestfalen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland