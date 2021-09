IHK Siegen: Heimische Unternehmen auf weltweiten Märkten

Siegen-Wittgenstein. Export, Import, Dependancen: Für Unternehmen in Siegen-Wittgenstein und Olpe sind die internationalen Märkte wichtig. Die IHK hat einige Zahlen.

Die meisten Exporte der Unternehmen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe gehen nach Österreich. Bei den Importen führen italienische Betriebe die Hitliste an. Die größte Anzahl eigener Niederlassungen unterhalten die Firmen in den USA (40) und in China (32). Unter anderem das geht aus einer aktuellen Erhebung der Industrie- und Handelskammer Siegen (IHK) hervor, für die knapp 1200 Unternehmen befragt wurden.

„Trotz der derzeit deutlichen Zuwächse des Inlandsumsatzes sind für die Unternehmen in unserem Kammerbezirk die internationalen Märkte und deren Entwicklung besonders wichtig“, unterstreicht IHK-Außenwirtschaftsleiter Jens Brill. Gerade das verarbeitende Gewerbe sei stark international orientiert. „56 Prozent unserer Unternehmen führen Produktionsschwierigkeiten auf Probleme in den internationalen Lieferketten zurück.“ Dies seien Gründe genug für die Vollversammlung der IHK, die Durchführung einer Umfrage zu den Außenwirtschaftsverflechtungen zu beschließen, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

Siegen und Umland: Für heimische Unternehmen ist die EU „wichtig und wertvoll“

„Die Ergebnisse zeigen: Sowohl beim Import als auch beim Export erweist sich die EU für den Heimatmarkt als besonders wichtig und wertvoll“, hebt Dipl.-Ing. Rainer Dango, Vorsitzender des IHK-Außenwirtschaftsausschusses, hervor. „Die Top-5-Länder, aus denen Einfuhren erfolgen, sind Italien, die Niederlande, China, Österreich und Polen.“

Beim Export werden die ersten fünf Ränge von Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Frankreich besetzt. „Auch unter den fünf Hauptzielen der heimischen Exporteure steht also mit der Schweiz lediglich ein Nicht-EU-Land, wenn auch ein unmittelbarer geografischer Nachbar“, betont der geschäftsführende Gesellschafter der Weidenauer Dango & Dienenthal Maschinenbau GmbH. Für die Einrichtung eigener Niederlassungen im Ausland hingegen zeigen sich erwartungsgemäß die USA (40) gefolgt von China (32), Polen (22), dem Vereinigten Königreich (20) sowie – auf gleichem Rang – Italien und die Tschechische Republik (jeweils 16) als besonders attraktiv.

Unternehmen aus Siegen-Wittgenstein und Olpe lassen auch im Ausland produzieren

Eigene Produktionsstätten im Ausland unterhält ebenfalls eine Vielzahl heimischer Unternehmen. Spitzenreiter: Volksrepublik China. 27 der regionalen Hersteller lassen (auch) in Fernost fertigen. 18 Unternehmen unterhalten eine eigene Produktion in Polen, 15 in den USA, 12 in der Tschechischen Republik, und jeweils 10 in Italien und dem Vereinigten Königreich. Die meisten Auslandsvertretungen befinden sich in den USA (14), in Italien, Polen, China (jeweils 13), Frankreich und Indien (je 12) sowie Belgien, den Niederlanden, der Russischen Föderation, Spanien und der Tschechischen Republik (je 11).

