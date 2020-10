IHK Siegen hilft Händlern beim Aufbau einer Online-Präsenz

Siegen. Lokale Händler und Dienstleister sollten unbedingt ein Online-Angebot haben, betont die IHK Siegen. Die Kammer hilft auf diverse Arten weiter.

„Das Ziel sollte nicht sein, den großen Online-Händlern Konkurrenz zu machen. Vielmehr geht es darum, die Aufmerksamkeit der Menschen vor Ort zu erlangen und sie in den Laden zu holen“, sagt Boris Edelmann. Der Mitarbeiter im Handelsreferat der Industrie- und Handelskammer (IHK) Siegen bietet seit Anfang des Jahres kostenlose Beratungen an, um Händler, Dienstleister und Gastronomen bei der Digitalisierung zu unterstützen.

„Ob es darum geht, einen Account bei Facebook oder Instagram einzurichten, bestehende Präsenzen zu optimieren oder eine Social-Media-Strategie zu erarbeiten – Boris Edelmann bietet heimischen Betrieben seine Unterstützung an“, heißt es in einer Mitteilung der IHK. „Ich besuche die Unternehmer vor Ort und baue auf deren bestehendem Wissensstand auf.“ Bisher nahmen 63 Firmen dieses Angebot an.

Ergänzend führt die IHK Siegen eine Workshop-Reihe durch, die sich mit Internet-Themen befasst. Die Veranstaltungen finden in allen Kommunen des Kammerbezirks statt. „Wir möchten die Möglichkeit bieten, ohne lange Fahrstrecken an Seminaren teilnehmen zu können“, sagt Boris Edelmann.

IHK Siegen: Konzept und Inhalte der Workshops zur Online-Präsenz

„Das Konzept geht auf“, betont die Kammer. 333 Personen hätten die Veranstaltungsreihe bisher besucht und „ein sehr positives Feedback“ gegeben. Die Konzeption erfolgte auf Basis einer Händlerbefragung und in enger Abstimmung mit 22 örtlichen Werbe- und Aktionsgemeinschaften. Auch hierbei liege der Fokus auf den Bedarfen der Händler und Dienstleister in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe. Es gelte, die im Zuge der Beratung erworbenen Fähigkeiten auszubauen. „Wir setzen die Leute auf die Schiene und bauen Berührungsängste ab. Erst für eventuell notwendige weiterführende Schritte kommen die Profis“, erläutert IHK-Handelsreferent Marco Butz.

Einer dieser Profis ist Maximilian Müller, Geschäftsführer der Medienwerk Lennestadt GmbH. Der Agentur-Chef referierte zum Thema „Content-Erstellung“. Das Interesse war so groß, dass am gleichen Tag eine Zusatzveranstaltung angeboten wurde. „Ich finde die Initiative der IHK Siegen wertvoll, denn auch für heimische Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, im Internet präsent zu sein“, so der Experte. „Wenn ich praktische Tipps zur Erstellung von Inhalten für die Sozialen Medien weitergeben und so hiesige Geschäftsleute unterstützen kann, mache ich das gerne.“

Programm läuft noch Restplätze gibt es noch für den zweiten „Social-Media-Recht“-Vortrag am Dienstag, 10. November, in Hilchenbach. Insgesamt finden in diesem Jahr 24 Workshops statt – und zwar mit einem Mix aus Online- und Präsenzterminen. Übersicht und Anmeldung: ihk-siegen.de/standort-planung-und-verkehr/handel/veranstaltungen

Ihre eigenen Erfahrungen in puncto Social-Media-Marketing teilten Dennis Henkel (CEO) und Julian Arzdorf (Creative Director) von „Honig der Möwen“, dem Konzeptionsbereich des Siegener Streetwear-Labels MOANET, mit den Teilnehmern des Seminars „Content is King“. „Es ist extrem wichtig, zunächst die eigene Zielgruppe zu analysieren und diese dann aktiv einzubinden“, verdeutlicht Dennis Henkel. Ohne eine fundierte, ständig evaluierte und daraufhin angepasste Strategie könne man in den Sozialen Netzwerken langfristig nicht erfolgreich agieren.

Siegen-Wittgenstein und Olpe: Wie Händler Social Media optimal nutzen können

Auch Medienrecht steht auf dem Seminarprogramm. Rechtsanwalt Michael Rohrlich erläuterte den Teilnehmern, was in Bezug auf Urheberrecht, Impressumspflichten, Datenschutz sowie Haftung für Inhalte und Links zu beachten ist. Dass dieses Thema vielen Händlern und Dienstleistern auf den Nägeln brennt, zeigte die Tatsache, dass die Veranstaltung rasch ausgebucht war.

In den Sommerferien fand eine sechsteilige Online-Reihe statt, in deren Verlauf Einsteiger wöchentlich Einblick in unterschiedliche Soziale Netzwerke erhielten. IT-Dozent Frank Bigge (trans.data multimedia) zeigte die Vor- und Nachteile der Plattformen auf, erläuterte Funktionen und gab einige Tipps zur praktischen Anwendung. „Insgesamt waren 130 Teilnehmer dabei, sodass die Online-Vorträge durchaus als Erfolg gewertet werden können“, sagt Marco Butz. Im Zuge der Corona-Krise hätten zahlreiche Händler den Wunsch nach mehr Online-Vorträgen geäußert, dem sei die Kammer gerne nachgekommen.

IHK Siegen hat mit Boris Edelmann einen Experten für Beratung zu Online-Themen

Mitunter seien Unternehmer im Nachgang mit Fragen zur praktischen Umsetzung an Boris Edelmann herangetreten. „Zudem treffe ich bei Veranstaltungen immer wieder auf Gesprächspartner aus der Beratungsdienstleistung. Die Verknüpfung beider Projekte gelingt also sehr gut“, betont der IHK-Mitarbeiter. Bis zum Jahresende stehen noch weitere kostenfreie Workshops auf dem Programm. Inhaltlich wird ein breites Spektrum von Tipps zur Suchmaschinenoptimierung über die Gestaltung von Werbekampagnen bis zu Social-Media-Recht abgedeckt.

