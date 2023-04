IHK Siegen: Scharfe Kritik am lahmen „Deutschland-Tempo“

Siegen. Statt Planung zu beschleunigen, schieben sich Bund und Länder die Schuld zu. „Wir kommen keinen Millimeter voran“, so Klaus Gräbener, IHK Siegen.

„Das ist das Deutschland-Tempo, das wir uns eigentlich nicht leisten können“: Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Siegen kritisiert die Verkehrsministerien von Bund und NRW scharf. „Es ist genau das passiert, wovor wir gewarnt haben“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener zum jüngsten Streit zwischen Berlin und Düsseldorf. Wie berichtet schieben sich Bundes- und Landesverkehrsministerium die Verantwortung zu, dass es beim Autobahnausbau hakt. Völlig unverständlich für die Wirtschaft: „Ob schlecht kommuniziert oder taktisch verzögert, ist doch völlig egal“, so Gräbener – „sie zeigen mit mit dem Finger aufeinander und im Ergebnis kommen wir keinen Millimeter voran.“

Wirtschaft und Gewerkschaften hatten noch einen gemeinsamen Appell und Volker Wissing (FDP) in Berlin und Oliver Krischer (Grüne) in Düsseldorf gerichtet und auf eine zügige Umsetzung der jüngsten Beschlüsse der Bundesregierung zu Klimaschutz und Planungsbeschleunigung gedrängt. Neben der IHK gehören die Arbeitgeberverbände in Siegen-Wittgenstein und Olpe, DGB, Verdi, IG Metall Siegen und Olpe sowie die Kreishandwerkerschaftschaft zu den Absendern. Nachdem lange von Planungsbeschleunigung geredet worden sei, müssten nun endlich Taten folgen. Etliche Betriebe in der Region kämpften aufgrund der gesperrten A 45 um ihre Wettbewerbsfähigkeit.

IHK Siegen: „Das System blockiert sich mit hoher Präzision selbst“

Grundsätzlich werde das „Modernisierungspaket“ zwar begrüßt: Wenn die angekündigten Beschleunigungsmaßnahmen auf alle maroden Brücken der A 45 Anwendung fänden, sei dies ebenso wie die beschleunigte Umsetzung der „Engpassbeseitigungs-Projekte“ ein wichtiger Schritt für Siegen-Wittgenstein und Olpe. Voraussetzung sei jedoch, dass sämtliche Projekte, für die ein „überragendes öffentliches Interesse“ festgeschrieben worden ist, auch tatsächlich beschleunigt umgesetzt und nicht durch hiervon abweichende landespolitische Überlegungen ausgehöhlt würden.

Genau das ist aber passiert. Für die Umsetzung müssen die Länder mitziehen. Wissing wünschte sich schnelle Zustimmung für bestimmte Autobahnprojekte, was die Länder ablehnten – so kritisierte Krischer mangelnde Vorbereitung und zu schnelle Fristen. Es lasse sich keine seriöse Entscheidung treffen, hieß es aus Düsseldorf. Die Wirtschaft in Siegen-Wittgenstein und Olpe hatte das befürchtet. „Das System blockiert sich mit hoher Präzision selbst“, ärgert sich Klaus Gräbener. Und dann wundere man sich, wenn Unternehmen woanders produzieren.

Bund: Sechsstreifigen Ausbau der A 45 zwischen Wilnsdorf und Burbach beschleunigen

Seit einigen Monaten ist ein immer stärkerer Schulterschluss zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberschaft zu beobachten, die sich von der Bundes- und Landespolitik, insbesondere aber auch von den bürokratischen und parteipolitischen Komplikationen zunehmend entnervt zeigen. So hatten etwa kürzlich die energieintensive Stahl- und Schwerindustrie und die Industriegewerkschaft IG Metall das gemeinsame Interesse an Planungssicherheit in Sachen Energiepreise bekräftigt und die staatlichen Ebenen dazu aufgefordert, im Sinne der Wirtschaft und der Menschen auf Taktiereien zu verzichten.

„Wenn schon bald einige hundert Windenergieanlagen in Südwestfalen errichtet werden sollen, wird eine zügige Umsetzung vor allem von leistungsfähigen Straßen gerade im ländlichen Raum abhängen“, heißt es auch in dem jüngsten Brief aus Südwestfalen an NRW-Minister Oliver Krischer. Beschleunigte Verfahren setzten am Ende wichtige Planungskapazitäten frei, die für eine Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur eingesetzt werden könnten. Keinesfalls dürften hierbei die unterschiedlichen Verkehrssektoren gegeneinander ausgespielt werden. Denn der Autobahnausbau treffe im Grunde alle Kommunen, weil sich Wirtschaftsverkehre zwangsläufig aufs nachgelagerte Straßennetz verlagert – und auch das ist in keinem guten Zustand. Auf der Liste des Bundesverkehrsministeriums für den beschleunigten Ausbau steht auch der sechsstreifige Ausbau der A 45 zwischen den Anschlussstellen Wilnsdorf und Haiger/Burbach.

