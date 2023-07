IHK Siegen sucht neuen Hauptgeschäftsführer – Gräbener geht

IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener will 2024 in den Ruhestand treten.

Siegen. Die IHK Siegen sucht einen neuen Hauptgeschäftsführer. Klaus Gräbener tritt 2024 in den Ruhestand.

Klaus Gräbener bereitet seinen Abschied von der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor: Der Hauptgeschäftsführer wird in der ersten Jahreshälfte 2024 mit 64 Jahren in den Ruhestand gehen. Die Vollversammlung hat die Ausschreibung der Stelle zum 1. Januar 2024 beschlossen. Am 6. Dezember soll die Wahl erfolgen. Die Auswahlkommission, die aus dem Präsidium und zwei weiteren Unternehmern besteht, wird eine/n Bewerber/in vorschlagen – oder, wenn es sich aus der Bewerbungslage ergibt, auch mehrere.

Wann genau der Stabwechsel erfolgt, ist offen. Für eine Einarbeitung der neuen Führungsperson habe Klaus Gräbener „eine kurze Phase eingeplant“, sagt stellvertretender Hauptgeschäftsführer Klaus Fenster. Berücksichtigt sei auch, dass die Besetzung der Stelle noch nicht zum 1. Januar, sondern erst einige Monate später möglich werde.



Seit 1989 bei der Kammer, seit 2015 Chef

Klaus Gräbener hatte zum 1. Januar 2015 das Amt des Hauptgeschäftsführers von Franz-Josef Mockenhaupt übernommen. Bei der IHK arbeitet der studierte Verwaltungswissenschaftler seit 1989. Er war zunächst Geschäftsführer für den Bereich Aus- und Weiterbildung und hat das Berufsbildungszentrum (bbz) in Geisweid geleitet.

Die IHK Siegen ist in Siegen-Wittgenstein und Olpe Dienstleister und Interessenvertretung für rund 25.000 Mitgliedsunternehmen.

