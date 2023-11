IHK Siegen wählt Nachfolger für Klaus Gräbener

Bei der Industrie- und Handelskammer Siegen tritt zum 1. Juli 2024 ein neuer Hauptgeschäftsführer seinen Dienst an.

Dr. Thilo Pahl soll neuer Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Siegen werden. Er ist der einzige Kandidat, der der Vollversammlung zur Wahl gestellt wird, die am Mittwoch, 6. Dezember tagt.

Der 53-Jährige stammt aus Remscheid. In Marburg hat er Volkswirtschaftslehre studiert, dort wurde er zu einem Thema aus der Umweltpolitik promoviert. In Berlin leitete er bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) mehrere Referate und Fachbereiche, bis 2018 war er dort Geschäftsführer des Geschftsbereichs Bildung und Beruf. Seit August 2018 ist Thilo Pahl Geschäftsführer der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handeslskammer in Istanbul.

Insgesamt 78 Bewerbungen

Insgesamt 78 Personen hatten sich um die im Juni ausgeschriebene Position an der Spitze der Siegener IHK-Geschäftsführung beworben. Die von der Vollversammlung eingesetzte Findungskommission nahm neun Bewerbungen in die engere Wahl; vier Bewerberinnen und Bewerbe stellten sich schließlich in Siegen vor.

Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener wird im nächsten Sommer in Ruhestand gehen. Der dann 64-Jährige bekleidete das Amt seit 2015. Der Verwaltungswissenschaftler arbeitet seit 1989 bei der IHK Siegen. Er war zunächst Geschäftsführer für den Bereich Aus- und Weiterbildung und hat das Berufsbildungszentrum (bbz) in Geisweid geleitet.

