Ikea Siegen: Alle Infos zu Restaurant und Öffnungszeiten

Die Ikea-Filiale in Siegen ist eine von elf in NRW. (Symbolfoto)

Siegen. Ikea in Siegen bietet neben Möbeln und Lampen auch ein Restaurant und den Schwedenshop, die Besucher anlocken. Die wichtigsten Infos im Überblick

Bei Ikea Siegen wird mehr angeboten als Lampen, Wohnaccessoires und Möbel zum Selbstaufbauen.

Für viele Menschen sind auch das Ikea-Restaurant und der Schwedenshop Anlässe für einen Besuch.

Wir haben die wichtigsten Infos zur Ikea-Filiale in Siegen zusammengefasst – inklusive der Anfahrtswege und Öffnungszeiten.

Der Ikea-Markt inSiegenliegt in der Wallhausenstraße 60. Neben Möbeln zum Selbstaufbauen, Lampen und Wohnaccessoires ist auch das Ikea-Restaurant ein guter Grund, dem schwedischen Einrichtungshaus wegen einer Portion Köttbullar einen Besuch abzustatten. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zur Ikea-Filiale in Siegen.

Wann hat Ikea Siegen eröffnet?

Ikea hat bundesweit mittlerweile 54 Filialen, davon elf in NRW. Die Ikea-Filiale in Siegen hat erstmals im Jahr 2005 eröffnet. Insgesamt hat der Standort 17.000 Quadratmeter Nutzfläche.

Wie ist die Anfahrt zu Ikea Siegen?

Mit dem Auto: Von der A45 kommend, fährt man an der Ausfahrt Siegen ab und fährt über die B62 in Richtung Siegen/Eiserfeld/Kreuztal/Netphen. Nach circa 1,5 Kilometern befindet sich Ikea auf der linken Seite.

Mit dem ÖPNV: Mit dem Bus erreichen Kundinnen und Kunden Ikea Siegen mit der Linie C113 (Haltestelle: Siegen IKEA).

Wie kann man bei Ikea Siegen parken?

Bei Ikea Siegen stehen etwa 1100 Parkplätze zur Verfügung, darunter auch extra große Parkplätze für Fahrzeuge mit Anhänger.

Was gibt es bei Ikea Siegen zu essen?

Den Möbelkauf kombinieren viele Kundinnen und Kunden mit einem Besuch im Schwedenrestaurant. Hier bekommt man beispielsweise eine Portion Köttbullar typisch schwedisch mit Kartoffelpüree oder auch mit Pommes.

Diese Gerichte stehen bei Ikea auf der Speisekarte:

Kycklingfilé (Hähnchenbrustfilet mit Gnocchi, Kürbiskernen und Kräuterbutter) für 8,95 Euro

Süßkartoffel-Gnocchi-Pfanne mit Kürbiskernen für 5,95 Euro

Köttbullar (Hackfleischbällchen): 7,95 Euro für 12 Bällchen oder 6,95 Euro für 8 Bällchen

Plantbullar (vegane Variante der Köttbullar aus Erbsen) für 5,95 Euro

Auf der Karte bei Ikea stehen auch Kindergerichte, die zwischen einen und vier Euro kosten. Dazu kommen Kuchen und Desserts, Salate und eine Frühstücks-Auswahl. Im Schwedenshop lassen sich außerdem auch skandinavische Spezialitäten für zuhause besorgen.

Wann kann man bei Ikea Siegen frühstücken?

Wer morgens schon früh das Möbelhaus besucht, hat die Möglichkeit erst einmal zu frühstücken. Im Ikea-Restaurant werden von 9.30 Uhr bis 11 Uhr Croissants, Rührei und Omelett zubereitet.

Dürfen Hunde zu Ikea Siegen?

Den Hund mit zum Einkaufen nehmen, darf man bei Ikea leider nicht. Vor dem Einrichtungshaus gibt es Hundeplätze mit Wasser, wo der Vierbeiner während des Einkaufs verweilen kann. Haustiere dürfen nicht mit in das Einrichtungshaus. Ausgenommen sind ausgebildete Blinden- und Assistenzhunde.

Wann hat Ikea Siegen geöffnet?

Einrichtungshaus:

Montag bis Donnerstag: 10 bis 19 Uhr

Freitag und Samstag: 10 bis 20 Uhr

Restaurant:

Montag bis Donnerstag: 9.30 bis 18.30 Uhr

Freitag und Samstag: 9.30 bis 19.30 Uhr

Småland (Kinderspielparadies):

Montag bis Donnerstag: 12 bis 19 Uhr

Freitag: 12 bis 20 Uhr

Samstag: 10 bis 20 Uhr

