Illegaler Schrottplatz: Kreis lässt Autos abtransportieren

Dreis-Tiefenbach. Mehrere Schrottfahrzeuge und Altreifen befanden sich auf einem Privatgrundstück in Dreis-Tiefenbach. Ordnungsamt und Kreisumweltamt wurden aktiv.

29 Schrottfahrzeuge und 80 bis 100 Altreifen wurden am Samstagvormittag von einem Entsorgungsunternehmen für Autoverwertung von einem Privatgrundstück in Dreis-Tiefenbach abgeholt. Mit dabei waren Mitarbeiter des Ordnungsamtes und des Kreisumweltamtes des Kreises Siegen-Wittgenstein.

Wie Dr. Peter Maasz, Leiter des Kreisumweltamts, gegenüber dieser Zeitung erklärte, ging eine anonyme Anzeige gegen den Grundstücksinhaber bereits im vergangenen Jahr ein: „Das Verfahren läuft bereits seit dem 13. Juni 2022. Wir reden hier von einer Ordnungsverfügung wegen eines illegalen Schrottplatzes auf einem Privatgrundstück.“ Der Grundstücksinhaber habe daraufhin mehrmals Post aus dem Kreishaus erhalten, mit einer Ordnungsverfügung mit einer bestimmten Frist von fast zwei Monaten. In diesem Zeitraum hätten die Altfahrzeuge von dem Grundstück entfernt werden müssen. Denn ein Gewerbe, das den Handel in irgendeiner Form mit Fahrzeugen rechtfertigt, gebe es von Seiten des Grundstücksinhabers nicht, so Maasz.

Mit zahlreichen Autotransportern wurden die insgesamt 29 Altfahrzeuge am Samstagmorgen abgeholt. Foto: Kai Osthoff

Da der Grundstückseigentümer keiner Aufforderung des Kreises nachkam, flatterte ihm dann am Ende eine Ersatzvornahme durch Dritte in den Briefkasten. Was behördlich ein wenig umständlich klingt, bedeutet, dass die Maßnahmen der Räumung der Fahrzeuge nun durch eine dritte Person erfolgt. Die Kosten – in diesem Fall sprach Dr. Peter Maasz von rund 8000 Euro – übernimmt erst einmal der Kreis Siegen-Wittgenstein. Das Geld wird aber durch den Verkauf der Fahrzeuge wieder eingeholt. Somit werde der Kreis, laut Dr. Maasz, nicht auf den Kosten sitzenbleiben.

Mit zahlreichen Autotransportern wurden die insgesamt 29 Altfahrzeuge am Samstagmorgen abgeholt und in einem Fachunternehmen in Inden bei Düren fachgerecht entsorgt. Der eigentliche Grundstücksinhaber war zum Zeitpunkt der Räumung nicht anwesend.

