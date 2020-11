Im Freudenberger Flecken zwitschert die Stadtgeschichte

Freudenberg. Stadtgeschichte aus Vogelkästen erfahren – und dabei sogar etwas gewinnen können: Das geht in diesem Monat in Freudenberg.

In Zeiten von Corona haben die FRids eine neue Idee: Die „Flecker Zwitscher-Rallye“ ist die Alternative zu den Erlebnisführungen durch die Freudenberger Altstadt, die von Kindern und Jugendlichen geleitet werden und für ihre Originalität schon mehrfach preisgekrönt worden sind.

Die Idee kommt zu einer Zeit,„in der es alles andere als einfach ist, kulturelle Aktionen und Projekte zu planen, an denen viele Menschen teilnehmen können“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins FRids („Freudenberger Kids“). Im Mittelpunkt der vor einer Woche gestarteten Rallye steht – wie bei vielen anderen FRids-Projekten – die Freudenberger Altstadt.

Da wird gezwitschert

In der Marktstraße, der Mittelstraße, der Unterstraße und der Poststraße im Alten Flecken gibt es nun zwölf neue „Bewohner“ in Form von knallbunten Nistkästen an Laternenpfählen, gebaut von einem echten Flecker, bemalt von Freudenberger Familien und bestückt mit ganz besonderem Inhalt: Die FRids-Aktiven haben recherchiert und alte Flecker interviewt, die so einiges zum Leben im Alten Flecken zu erzählen hatten. So entstand eine Sammlung interessanter und lustiger Geschichten, die nun in den Zwitscher-Kästen nachzulesen sind und zusätzlich anschaulich gemacht werden durch alte Fotos und Mini-Requisiten. Für Erwachsene wie auch für (größere) Kinder sind die Geschichten gleichermaßen lohnenswert und jeder Zwitscher-Kasten eine Entdeckung wert.

Quirliges Netzwerk Den Verein FRids (Freudenberger Kids) gibt es seit 2006. Das „quirlige Freudenberger Netzwerk“ – so der Verein über sich selbst – will „Kindern, Jugendlichen und Familien Lust darauf zu machen, mit Fantasie und Forscherdrang die Welt zu erleben und dabei selbst aktiv und kreativ zu werden.“

So macht man mit

Bis zum 30. November hat jeder die Möglichkeit zu jeder Zeit, kostenfrei und „auf Abstand“ diese besondere Rallye für sich zu entdecken. Dazu hat man zwei Möglichkeiten:

Man kann einfach nur die Zwitscher-Kästen suchen und die Geschichten lesen.

Man startet an einem der drei blauen „Info“-Kästen, nimmt eine Karte und einen Stift mit, sucht alle Zwitscherkästen, liest die Geschichten, beantwortet die Fragen, trägt die Lösungsbuchstaben auf der Karte ein und steckt sie in den FRids-Briefkasten bei der „Fleckerei“ in der Marktstraße. Eine kleine Belohnung und vielleicht wieder neu entdecktes Wissen über den „Alten Flecken“ sind jedem Teilnehmer, der die Lösungskarte abgibt, garantiert. Wichtig: Jeder, der die Rallye machen möchte, sollte einen eigenen Stift mitbringen.

„Das Projekt Zwitscher-Rallye ist ein Geschenk an alle Besucher des Alten Fleckens“, erklärt der Verein. Realisiert werden konnte das Vorhaben mit einer Spende der Freudenberger Filiale der Drogeriemarktkette dm aus der Aktion „Helfer-Herzen“.

