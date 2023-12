Im Glühweinrausch: 17-Jährige setzt VW in Vorgarten

Walpersdorf Die Polizei nimmt in der Nacht einen Unfall in Netphen auf. Der Atem der jungen Fahrerin riecht nach Alkohol. Das ist aber noch nicht alles.

Eine 17-Jährige hat in der Nacht auf Sonntag, 17. Dezember, ein Auto in das Blumenbeet eines Einfamilienhauses in der Wittgensteiner Straße in Netphen gesetzt.

Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten bei der Befragung der Unfallfahrerin Alkoholgeruch fest. Dieser dürfte auf den Konsum von Glühwein auf einem Weihnachtmarkt zurückzuführen sein, vermuten die Orndnungshüter. Ein Alkoholtest verlief positiv.

Golf mit entsiegelten Kennzeichen unterwegs

Die junge Frau blieb unverletzt. Sie wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Beamten fest, dass der VW Golf nicht zugelassen war. Die angebrachten Nummernschilder waren bereits alte, entsiegelte Kennzeichen. Die 17-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren.

