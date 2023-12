Im Hickenmobil unterwegs: „Sonst käm ich nirgends hin“

Holzhausen Vor fünf Jahren ist das etwas andere Mobilitätsprojekt gestartet - irgendwie eine Mischung zwischen Dorfauto und Bürgerbus.

„Es ist unser gemeinsames Projekt und jeder trägt dazu bei, dass es gelingt. Und das ist keine Selbstverständlichkeit,“ Mit diesem Satz aus einem Schreiben an alle Akteure, die das Hickenmobil in den vergangenen fünf Jahren zu einer Erfolgsgeschichte gemacht haben, hat Fahrtenkoordinatorin Sabine Dittmann den Geist des Projekts beschrieben. Zum Jahrestreffen im Toscana-Stübchen am Siegerland-Flughafen versammelte sie gemeinsam mit Waltraud Jäger, die ebenfalls die Zentrale des Hickenmobils verwaltet, die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer sowie Vertreter der Verwaltung, um zugleich mit dem fünften Geburtstag des alternativen Mobilitätsangebots einen kleinen Meilenstein zu feiern.

„Das Hickenmobil ist nach wie vor ein beispielhaftes Projekt und ein wichtiger Baustein, die Mobilität vieler Menschen in der Gemeinde Burbach, speziell im Hickengrund, zu verbessern und sicherzustellen. Wir sind froh und dankbar, dass sich immer noch ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer finden, die den Fahrdienst durch ihr Engagement auf solide Füße stellen“, sagt Burbachs Mobilitätsmanager Samuel Reuter.

Wenn wir mit Menschen aus anderen Gemeinden sprechen, beneiden sie uns um diese Einrichtung“. Sabine Dittmann

Vorbild für andere Gemeinden

Die Rahmenbedingungen für ein Durchstarten waren rückblickend recht schwierig. Mit viel Elan wurde das Hickenmobil im Dezember 2018 auf die Straße gesetzt. Die Akzeptanz im ersten Jahr war sehr positiv – und wichtig für die Aufrechterhaltung des Angebotes in den folgenden Krisenjahren. 2020 bis 2022 musste das Hickenmobil coronabedingt immer wieder aussetzen. Sobald Fahrten unter Einhaltung zum Teil strenger Hygiene-Vorgaben wieder möglich waren, waren auch die ehrenamtlichen Kräfte wieder bereit, sich hinter das Steuer zu setzen. „Wir als Fahrerinnen und Fahrer bilden eine stabile Gemeinschaft, in der man sich gegenseitig hilft und aufeinander achtet“, schreibt Sabine Dittmann.

„Das Hickenmobil ist ein wichtiger Baustein, die Mobilität vieler Menschen in der Gemeinde Burbach zu verbessern. Samuel Reuter

Während das Burbacher Rathaus dankbar und stolz auf das Hickenmobil blickt, wird das Projekt auch über die Gemeindegrenzen hinaus positiv und bewundernd zur Kenntnis genommen. „Wenn wir mit Menschen aus anderen Gemeinden sprechen, beneiden sie uns um diese Einrichtung“, berichtet Sabine Dittmann vom Austausch mit externen Interessierten. Und vor Ort? Die Zitatsammlung von Fahrgästen spricht für sich: „Wenn wir das nicht hätten, wären wir aufgeschmissen.“ „Es ist unbezahlbar!“ „Sonst käm‘ ich nirgends hin. So schön, dass man anrufen kann und wird gefahren.“ „Das Hickenmobil ist ein Segen!“

Weihnachtspause bis 8. Januar

An Bedarf scheint es in den kommenden Jahren also nicht mangeln. Die Ehrenamtlichen freuen sich aber auch über jede neue Mitstreiterin und jeden neuen Mitstreiter. Rund um die Feiertage geht das Team des Hickenmobils in die verdiente Weihnachtspause. Die Hickenmobil-Zentrale (erreichbar montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr unter 0151/ 22 40 09 37) wird vom 22. Dezember bis einschließlich 1. Januar nicht besetzt sein. Im Zeitraum vom 25. Dezember bis 5. Januar werden keine Fahrten durchgeführt. Die Zentrale ist ab 2. Januar wieder besetzt und nimmt Buchungen für Fahrten ab 8. Januar entgegen.

