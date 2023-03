Im Schlamm gestrandet: Navi führt Rettungswagen in die Irre

Eichen. Im Schlamm auf einem Feldweg bleibt ein Rettungswagen in Eichen bei der Fahrt zu einem Notfalleinsatz stecken.

Auf Abwege geraten ist am Montagabend ein Rettungswagen (RTW) des Deutschen Roten Kreuzes. Die RTW-Besatzung war auf dem Weg zu einem Einsatz nach Eichen und ließ sich über das Navigationssystem den Weg zum Einsatzort leiten.

Das Navi führte das Einsatzfahrzeug, das mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, vom Schneeweißdornweg nach links in die Schubertstraße im Kreuztaler Ortsteil Eichen. Am Ende der Straße ging der befestige Weg plötzlich in einen Feldweg über, der durch den Regen und die Schneeschmelze aufgeweicht war. Irgendwann wurde der Feldweg schmaler und der Boden immer weicher. Am Ende fuhr sich der mehr als vier Tonnen schwere Rettungswagen fest, die Räder arbeiteten sich bei jedem Versuch vor oder zurückzufahren, immer tiefer ins Erdreich.

Zweiter Rettungswagen übernimmt den Einsatz

Schnell wurde über die Leitstelle ein weiterer Rettungswagen in Bewegung gesetzt, die den Einsatz in Eichen schließlich übernahm. Neben der neuen Alarmierung für den zweiten Rettungswagen wurde auch die Feuerwehr mit ins Spiel gebracht. Somit klingelten bei einigen Feuerwehrleuten gegen 19.34 Uhr die Melder. Um sich bei einem möglichen Abschleppvorgang nicht selbst festzufahren, wurde ein Traktor geordert. Der zog den Rettungswagen schließlich von dem Feldweg weg. Alle Beteiligten waren am Ende froh, dass weder Mensch oder Auto einen Schaden davongetragen hatten.

