Kläranlage Ferndorftal der Stadt Hilchenbach: bei den Gebühren für die Abwasserbeseitigung gibt es zwischen den Städten deutliche Unterschiede, Hilchenbach schneidet am zweitgünstigsten ab.

Gebührenvergleich Im Vergleich: Wo Kanal und Müllabfuhr am teuersten sind

Siegerland. Bund der Steuerzahler vergleicht Gebühren. Hier sind die Ergebnisse für acht Städte und Gemeinden im Siegerland.

Freudenberg ist für Gebührenzahler im Siegerland die teuerste Kommune. Insgesamt 1252,78 Euro, so hat es der Bund des Steuerzahler ausgerechnet, bezahlt der durchschnittliche 4-Personenhaushalt dort in diesem Jahr für Müllabfuhr und Abwasserbeseitigung. Am billigsten ist Siegen: Dort beträgt die Durchschnittsrechnung 719,57 Euro.

1. Teuer wird Freudenberg vor allem wegen der Abwasserbeseitigung, die im Durchschnittshaushalt mit Eigenheim mit 1074,70 Euro zu Buche schlägt, das sind zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Mit 4,60 Euro Gebühr pro Kubikmeter Abwasser und 1,19 Euro pro Quadratmeter entwässerter Grundstücksfläche für das Niederschlagswasser liegt Freudenberg an der Spitze im Siegerland. Bei der Abfallgebühr liegt Freudenberg dagegen mit 178,98 Euro am unteren Ende, nur Siegen ist günstiger. Freudenberg bietet als billigste Variante für 66,48 Euro pro Einwohner und Jahr eine 80-Liter-Restmülltonne und für 80,76 Euro eine 120-Liter-Biomülltonne an.

Belastung für Bürger in Burbach ist gesunken

2. Neunkirchen ist mit 1085,40 Euro auf dem zweiten Rang, auch dort schlägt sich vor allem die hohe Abwassergebühr mit allein 789,40 Euro nieder. Mit 3,44 Euro Abwassergebühr und 0,78 Cent Niederschlagsgebühr wird dieser hohe Wert erreicht. Bei der Abfallgebühr lieg Neunkirchen ebenfalls auf dem zweiten Rang, nur Netphen ist teurer.

3. Burbach: Die Gesamtbelastung des 4-Personenhaushalts beträgt 972,82 Euro. Bei den Abfallgebühren liegt Burbach mit 284,64 Euro direkt hinter Neunkirchen, bei den Abwassergebühren mit 688,18 siegerlandweit auf dem vierten Rang – da ist Kreuztal noch teurer.. Burbach verlangt neben 2,60 Euro Abwassergebühr und 0,93 Euro Niederschlagsgebühr auch – als eine von drei Kommunen – eine Grundgebühr von 47,28 Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist die Abwassergebühr aber um drei Prozent billiger geworden.

Netphen hat die teuerste Müllabfuhr

4. Netphen erreicht seinen hohen Platz von 971,22 Euro Gebührenbelastung vor allem durch die teure Müllabfuhr: Die 330,72 Euro werden von keiner Kommune im Siegerland übertroffen. Bei der Abwasserbeseitigung sind dagegen nur noch drei Städte und Gemeinden billiger. 2,78 Euro werden für das Schmutz-, 0,65 Euro für das Niederschlagswasser verlangt.

5. Kreuztal belastet den Durchschnittshaushalt mit 910,60 Euro. Die Abwassergebühr ist mit 688,60 Euro die vierthöchste im Siegerland; sie setzt sich zusammen aus 2,35 Euro Abwasser- und 0,80 Euro Niederschlagsgebühr. Bei der Müllabfuhr – die drittgünstigste im Siegerland – bietet Kreuztal die 80-Liter-Restmülltonne für 110 und die 120-Liter-Biomülltonne für 90 Euro an.

6. Wilnsdorf: 870,08 Euro beträgt die Gesamtbelastung, davon 636,80 Euro für das Abwasser und 233,28 Euro für die Müllabfuhr. Das ist die zweitgünstigste Abwassergebühr und die viertgünstigste Müllgebühr von acht Kommunen im Siegerland. Für das Abwasser werden 2,50 Euro, das Niederschlagswasser 0,66 Cent erhoben, hinzu kommt eine Grundgebühr von 51 Euro. Bei der Abfallbeseitigung bietet Wilnsdorf bereits eine 60-Liter-Restmülltonne für 31,80 Euro an,m die 120-Liter-Biotonne kostet 64,68 Euro.

Am günstigsten sind Gebühren für Abfall und Abwasser in Siegen

7. Hilchenbach: mit 863 Euro die zweitgünstigste Kommune bei den Müll- und Abwassergebühren im Siegerland, mit 250,30 Euro für den Abfall die viertgünstigste, mit 612,70 Euro für das Abwasser die zweitgünstigste Kommune im Siegerland. Die Abwassergebühr beträgt 2,40 Euro, die Niederschlagsgebühr 0,76 Euro,. hinzu kommt eine Grundgebühr von 33,96 Euro.. Bei der Müllabfuhr kostet die 120-Liter Restmülltonne 74,10 Euro, die ebenso große Biotonne 96,20 Euro.

8. Siegen: Die Gesamtbelastung beträgt 719,57 Euro für beide Gebühren, drei Prozent mehr als 2021. Sowohl bei der Müllabfuhr (170,37 Euro) als auch bei der Abwasserbeseitigung (549,20 Euro) schneidet Siegen am günstigsten ab: 2,20 Euro für das Abwasser, 0,84 Euro für das Niederschlagswasser, 89,66 Euro für die 120-Liter-Restmülltonne und 80,71 Euro für die 120-Liter-Biotonne.

Im NRW-Vergleich bewegen sich die Abwassergebühren zwischen 287,10 und 1356 Euro, die Müllgebühren zwischen 116,25 und 256,32 Euro.

