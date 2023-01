Immer wieder Umweltfrevler: Riesiger Reifenstapel im Wald

Wilnsdorf. An Waldwegen neben B 54 im Bereich Wilnsdorfer Weiher wird immer wieder Unrat entsorgt – jetzt eine enorme Menge Altreifen, vom Moped bis Trecker

Spaziergänger, die am Wochenende im Wald oberhalb vom Wilnsdorfer Weiher auf dem Waldweg spazieren gingen, trauten ihren Augen nicht: Nur wenige Meter von der B 54 entfernt wurden rund 100 Altreifen entsorgt. Der Umweltfrevler ist kurz vor Silvester wahrscheinlich mit einem Klein-Lkw oder einem Transporter bis zu dieser Stelle gefahren – auf dem matschigen Waldboden waren Spuren von Zwillingsreifen zu sehen.

„Zwei Wanderer hatten den Reifenstapel am vergangenen Wochenende gesehen und gleich die Polizei informiert“, sagt der Vorsitzende der Waldgenossenschaft Wilnsdorf, Klaus Kettner. „Als ich davon am Silvestermorgen erfuhr, habe ich mich sofort auf den Weg gemacht um mir den Reifenstapel anzuschauen“, erzählt er. Er habe nur noch mit dem Kopf schütteln können.

Seitenwege von Wilnsdorf zur Kalteiche sind „beliebt“ für illegale Müllentsorgung

Die Seitenwege der Bundesstraße 54 von Wilnsdorf zur Kalteiche hoch sind bei Umweltfrevlern beliebt. Ganze Polstergarnituren, Kühlschränke oder Elektroherde, sogar eine komplette Küche wurden dort schon gefunden. Zwar gibt es gleich am Anfang des Waldweges eine Schranke, was die Umweltfrevler aber kaum abhält, berichtet Klaus Kettner: „Sie fahren mit Schubkarren daran vorbei und kippen den Müll dann in den Wald.“

Der Waldvorsteher steht im Kontakt mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Wilnsdorf bezüglich der Entsorgung der Altreifen. Eine Anzeige brauchte Kettner nicht mehr stellen: Die Polizei ermittelt von Amts wegen. Wer auch immer die Reifen dort abgeladen hat: Wird die Person erwischt, wird es teuer. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise: Wer Donnerstag oder Freitag, 29./30. Dezember, etwas beobachtet hat, wendet sich an die Polizei unter 0271/7099-0.

Auch wenn der Schlagbaum geschlossen ist – die Umweltsünder laden ihren Unrat dann einfach davor ab. Foto: Jürgen Schade

