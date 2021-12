Impfaktionstage gegen Corona in Netphen und Wilnsdorf

Großer Andrang am vorigen Samstag vor dem Netphener Rewe-Markt: Die Impfaktion wird in dieser Woche ein weiteres Mal angeboten.

Netphen. Es gibt weitere Impfaktionen: Am Mittwoch im evangelischen Gemeindehaus Wilnsdorf und am Samstag im Netphener Rewe-Petz-Markt.

Die Gemeinschaftspraxis Litz, George und Menker bietet am Samstag, 11. Dezember, einen weiteren Impftag im Rewe-Petz-Markt an. Ab 8 Uhr sind auf der Fläche des Café Hesse Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich. „Geimpft wird, solange der Vorrat reicht.“ Mitzubringen sind Impfausweis,. Personalausweis und Krankenkassen-Karte. Geimpft wird mit Moderna, unter 30-Jährige bekommen Biontech. In ihrem Aufruf geht die Praxis auch auf den Einsatz unterschiedlicher Impfstoffe bei den verschiedenen Impfungen ein: „Es hat sich gezeigt, dass Menschen nach einer Kreuzimpfung deutlich höhere Antikörpertiter aufwiesen als nur einfach Geimpfte."

Wilnsdorf: Begrenzter Vorrat für unter 30-Jährige

Am Mittwoch, 8. Dezember, 15 bis 18 Uhr, setzen der evangelische Kirchenkreis Siegen und das Diakonie-Klinikum ihre gemeinsame Impfaktion im evangelischen Gemeindehaus in der Rathausstraße 7 in Wilnsdorf fort. Da es, wie bekannt, beim Impfstoff von Biontech aktuell bundesweit zu Lieferengpässen kommt, müssen die Ärzte auf das ebenso wirksame und gleichwertige Vakzin von Moderna zurückgreifen. Zugelassen ist das Mittel für Impfwillige ab 30 Jahren als Erst-, Zweit- oder auch Booster-Impfung.

Für unter 30-Jährige steht lediglich ein Restbestand von 35 Einzeldosen von Biontech zur Verfügung. „Das liegt leider nicht in unserer Hand“, bedauern die Organisatoren, bitten dennoch um Verständnis und rufen die Bevölkerung zur Impfung mit Moderna auf. Bei den bisherigen Impfaktionen in der Martinikirche Siegen, dem Tillmann-Siebel-Haus in Freudenberg und dem Gemeindezentrum „mittendrin“ in Geisweid wurden bisher rund 1000 Menschen geimpft.

