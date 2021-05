Bürgermeister Walter Kiß unterstützt die Hausärzte Salim Louis Jabbour und Jan Khalil bei der Durchführung eines Impftages in Kreuztal.

Corona-Impfung Impftag in Kreuztal: 600 Erstimpfungen mit AstraZeneca

Kreuztal. Die Stadt Kreuztal organisiert gemeinsam mit zwei Hausärzten einen Impftag in der Otto-Flick-Halle. Termine können online gebucht werden

Um möglichst vielen Personen den Zugang zu einer Impfung gegen das Coronavirus zu ermöglichen, veranstalten die Hausärztliche Kooperationsgemeinschaft Oberes Ferndorftal-Dahlbruch und die Stadt Kreuztal einen Impftag. Rund 600 Personen sollen am Samstag, 29. Mai, zwischen 8 und 18 Uhr in der Otto-Flick-Halle in Kreuztal eine Erstimpfung erhalten.

Dieser organisatorische Kraftakt ist in den Räumlichkeiten einer Hausarztpraxis nicht zu leisten. Deshalb unterstützt Bürgermeister Walter Kiß die beiden Kreuztaler Hausärzte Jan Khalil und Salim Louis Jabbour bei der Durchführung des Impftages. „Die Schutzimpfungen auf schnellstem Wege vielen Personen zu ermöglichen ist unsere beste Chance, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Deswegen unterstützt die Stadt Kreuztal gerne bei der organisatorischen Seite der Impfaktion“, sagt Walter Kiß.

Anmeldung für kostenlose Tests und Impfung in Kreuztal

Um die 600 Impfungen durchführen zu können, stellt die Stadt Kreuztal mit der Otto-Flick-Halle in der Moltkestraße 12 die geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung und unterstützt auch beim organisatorischen Ablauf. „Um unseren Beitrag zur schnellen Pandemiebekämpfung beizutragen, arbeiten wir mit unserem freiwillig tätigem Team sehr gerne auch am Wochenende und freuen uns, dass wir mit der Stadt Kreuztal einen starken Partner an unserer Seite haben“, sagt Jan Khalil.

Bei allen Impfungen wird der Wirkstoff AstraZeneca verwendet. Eine Impfpriorisierung gibt es nicht – jeder, der eine Impfung bekommen möchte und mindestens 18 Jahre alt ist, kann sich anmelden. Vor der Impfung wird eine kostenlose Testung durchgeführt, um eine bestehende Infektion auszuschließen. Die kostenlosen Testungen sind an diesem Tag auch unabhängig von einer Impfung möglich.

Termine für Impfungen und Tests können online gebucht werden über die Internetseite der Hausarztpraxis von Jan Khalil unter https://praxis-gute-zeit.de.

