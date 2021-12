Siegen. Bis zu zwei Stunden warten die Menschen auf ihre Impfung in der Martinikirche Siegen. Diakonie-Geschäftsführer Dr. Rosenbauer hilft beim Impfen.

Die ersten Impfwilligen warteten schon seit 13 Uhr: Die Resonanz auf den Impftermin von evangelischem Kirchenkreis Siegen und Diakonie Südwestfalen in der Martinikirche Siegen am Freitag, 3. Dezember, war enorm. „Ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung – jeder, der sich impfen lassen will und darf, ist ohne Voranmeldung willkommen“, so Superintendent Peter-Thomas Stuberg und Diakonie-Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer.

Los ging es um 15 Uhr am Freitag, bis dahin wurde die Schlange der Wartenden immer länger – gegen 14.30 Uhr standen bereits rund 120 Personen in einer Reihe, die alle seelenruhig mit Mundschutz und Abstand auf ihre Impfung warteten. „Wir müssen gegensteuern und in der Breite mithelfen. Es steht einer Kirche gut zu Gesicht, für Menschen Impfaktionen anzubieten“, sagte Peter-Thomas Stuberg.

Impf-Team in der Martinikirche Siegen besteht aus 15 Personen

Vor zwei Wochen hatten Kirchenkreis und Diakonie beschlossen, in Sachen Impfungen aktiv zu werden, berichtete Dr. Josef Rosenbauer, der Kinderarzt ist und zusammen mit Prof. Dr. Christian Tanislav, Dr. Thomas El Ansari und Dr. Matthias Müller die Impfungen durchführte. Insgesamt bestand das gesamte Impf-Team aus 15 Personen, die das Vakzin von BioNTech/Pfizer verimpften.

Diakonie-Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer (rechts), ist Kinderarzt und Teil des Impf-Teams in der Siegener Martinikirche. Rechts im Bild: Superintendent Peter-Thomas Stuberg. Foto: Jürgen Schade

Zur gleichen Zeit wurde auch im Tillmann-Siebel-Haus an der Krottorfer Straße in Freudenberg geimpft. Weiter geht es mit der gemeinsamen Impfaktion am Montag, 6. Dezember, 17 bis 19 Uhr, im Gemeindezentrum „Mittendrin“ in Geisweid, Koomansstraße 8, und Mittwoch, 8. Dezember, 15 bis 18 Uhr, im Ev. Gemeindehaus Wilnsdorf, Rathausstraße.

