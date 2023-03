In Hilchenbach wachsen bald Blumen auf den Buswartehäuschen

Hilchenbach. Dass sie in einer Klimaschutzgemeinde ein- und aussteigen, sollen Fahrgäste schon an den neuen Bushaltestellen merken.

„Fahrgastunterstand mit Premium-Dachbegrünung“: Hinter diesem Fachbegriff verbergen sich die neuesten Schmuckstücke im Hilchenbacher Stadtgebiet, die vor kurzem an der Rothenberger Straße errichtet worden sind. Die beiden neuen 3,20 x 2,20 Meter großen Bushäuschen an den Haltestellen „Rathaus“ bestehen nicht, wie gewöhnlich, aus einer gläsernen Decke, sondern sind komplett bepflanzt.

„Die Buswartehallen sind mit besonders resistenten und winterharten Sedumpflanzen ausgestattet und werden durch ausgewählte Blühpflanzen ergänzt. Sie sind sehr pflegeleicht und müssen lediglich in den heißen Sommermonaten während der Trockenzeit etwas gegossen werden“, erklärt Maximilian Taplick vom Fachdienst Bautechnik. „Die Vorteile für eine solche Begrünung liegen klar auf der Hand: Sie ist ökologisch, nachhaltig, sie speichert das Regenwasser und ist ein idealer Lebensraum für Bienen und alle anderen Insekten.“

Barrierefrei – demnächst auch in Allenbach

Auch Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis freut sich über die neuen Bushaltestellen: „Sie sind wunderbar nachhaltig und die Begrünung passt perfekt zu uns als Klimaschutzkommune.“ Aber nicht nur auf Klimaschutz, auch auf Barrierefreiheit wurde bei den neuen Bushaltestellen geachtet. So sollen die Fahrgäste ohne Hürde an die Haltebucht herankommen und leichter in den Bus einsteigen können. Zudem werden die Bushäuschen noch mit hölzernen Sitzbänken mit Rücken- sowie Außenarmlehnen ausgestattet, die insbesondere älteren Gästen das Aufstehen erleichtern.

Die neuen Bushäuschen bekommen „Zuwachs“. Zwei weitere begrünte Exemplare werden noch in diesem Jahr an der barrierefreien Bushaltestelle „Schulzentrum“ unterhalb des Schulberges errichtet, eine dritte ist in Allenbach an der Haltestelle „Allenbach Mitte“ geplant.

