Brauchtum In Müsen sind die Bären los – für einen guten Zweck

Müsen. In Müsen und Dahlbruch sammeln die Bären Spenden für die Flutopfer im Ahrtal. Montagabend steigt der Bärenball im Bürgerhaus.

Laute Pascha-Rufe sind noch bis heute Abend in Müsen und Dahlbruch zu hören. Die Müsener Bärengruppe hat frühmorgens am Nikolaustag ihre Tour gestartet. 42 Stationen haben sie vor der Brust. Entlang der Straßen werden Menschen und Autos angehalten, und um eine Spende gebeten.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

13 Junggesellen engagieren sich für guten Zweck

Aufs Schwärzen der Gesichter der Menschen in der Bevölkerung wird wegen der aktuellen Corona-Pandemie aber verzichtet. Auch wenn alle 13 Personen der Müsener Bärengruppe zu 100 Prozent auf Nummer sicher gegangen sind. Samstag und Sonntag haben alle Junggesellen daheim einen Corona-Schnelltest gemacht. Und bevor sie am Nikolaus-Montag auf die Straße gingen, ließen sich alle von einem zertifizierten Testzentrum im Müsener Bürgerhaus noch einmal testen.

Alle Bären sind doppelt getestet

„Wenn einer von uns ein positives Ergebnis gehabt hätte, wären wir gar nicht gelaufen. Denn wir haben das Wochenende zusammen verbracht“, erklärte Kevin Höchst. Er ist in der Rolle des Zigeuners unterwegs. In gleicher Funktion war Jost Niehues mit dabei. Als Zigeunerin hatte sich Alex Göbel in Schale geschmissen. Der Narr bildete Manuel Lisch ab.

+++ Lesen Sie auch: Hilchenbach: China-Restaurant Nan King hat wieder geöffnet +++

Besonders schwer zu tragen hatte Florian Freikmann als Bär in seinem Kostüm. Michael Loos passte als Bärenführer auf ihn auf. Den Takt beim lautstarken Gesang gab Alex Wirth als Dirigent an. Stefan Loos war als Matrose mit von der Partie, Nico Junge als Bergmann. Die Teufelsgeige spielte Niklas Weller. Tom Zimmermann lief als Saukopp mit. Die Kassa verwaltete Max Pfender. Als Neger hatte sich Tristan Juksaar dunkel eingekleidet und das Gesicht geschwärzt.

+++ Lesen Sie auch: Heiße Ideenschmiede: So gut möchten Hilchenbacher leben +++

Für den Bärenball in Müsen gilt 2 G +

Die Spenden, die die Müsener Bärengruppe über den Tag einnehmen kommt den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal zugute. In den Spendentopf fließen auch die Einnahmen, die am Montagabend beim Bärenball zusammenkommen. Los geht es um 19 Uhr im Müsener Bürgerhaus. Einlass gilt nur mit 2G+-Regelung. Vor Ort wird es auch eine Corona-Teststation geben. DJ Dennis wird für tanzbare Musik sorgen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland