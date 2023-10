Die Öffentlichkeit kann ohne Verzehr die Toiletten der Mensa am Campus Unteres Schloss in Siegen nutzen (Archivbild).

In Siegen fehlen Toiletten – wer mal muss, geht in die Mensa

Siegen. Mensa am Campus Unteres Schloss in der Siegener Innenstadt ist nun Teil des Projekts „Nette Toilette“: Wer zum Klo muss, braucht nichts kaufen.

Die neue Mensa am Unteren Schloss in der Siegener Innenstadt ist nun Teil des Projektes „Nette Toilette“. Das Studierendenwerk hat dazu eine Vereinbarung mit der Stadt Siegen getroffen. Die Toiletten im Gebäude können nun ganz offiziell von der Öffentlichkeit kostenlos genutzt werden, ohne dass etwas in der Mensa oder im „Food Court“ des Studierendenwerks verzehrt werden muss.

Dr. Insa Deeken, Geschäftsführerin des Studierendenwerks Siegen, freut sich, mit der Mensa und dem „Food Court“ am Obergraben nun Teil dieser wichtigen und hilfreichen Initiative zu sein: „Die gastronomischen Einrichtungen an der Universität sind offen für jeden, nicht nur für Studierende. Alle Bewohnerinnen und Bewohner ebenso wie Besucherinnen und Besucher der Stadt Siegen sind herzlich willkommen in der Mensa und im Food Court. Das wollen wir auch durch die Teilnahme am Projekt ‘Nette Toilette’ noch mal deutlich zum Ausdruck bringen.“ Insbesondere mit dem Food Court „wollen wir als Bindeglied zwischen Universität und Siegener Stadtgesellschaft fungieren“.

Seit mehr als zehn Jahren besteht das Projekt der „Netten Toilette – Eine Aktion der Stadt Siegen“, an der bereits viele öffentliche Einrichtungen, Organisationen, Restaurants, Cafés und Einzelhändler teilnehmen. Die teilnehmenden Einrichtungen signalisieren mit einem sichtbaren roten Aufkleber, dass ihre Toilette auch von Außenstehenden kostenlos mitgenutzt werden kann – denn öffentliche Toiletten sind in Siegen eher rar gesät. Der Aufkleber zeigt weiter in Form eines Piktogramms, ob die Toilette rollstuhlgerecht ist und über eine Wickelmöglichkeit für Babys und Kleinkinder verfügt. „Nette Toiletten“ gibt es deutschlandweit in aktuell 319 Städten und Gemeinden. Die kostenlose App „die-nette-toilette“ gibt einen Überblick.

