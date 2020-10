In Siegen und Umland werden Kinderwünsche erfüllt

Siegen-Wittgenstein. Bei „Herzklopfen“ machen die AliBaba-Standorte in Siegen, Kreuztal, Netphen und Bad Berleburg mit.

Trotz Pandemie soll es erneut die Kinderwunsch-Aktion „Herzklopfen“ von Ali Baba geben – angepasst an die Corona-Bedingungen. Gerade Kinder aus einkommensschwachen Familien hätten in diesem Jahr einige Einschnitte verkraften müssen, heißt es in einer Mitteilung der Trägerin, Alternative Lebensräume. So sollen sich diese Kinder bis 14 Jahre eine Kleinigkeit im Wert von etwa 25 Euro wünschen dürfen. Diese Wünsche werden von Bürgern der Region erfüllt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So geht’s los

Ab Dienstag, 27. Oktober, liegen die Wunschzettel in den Ali-Baba-Läden in Kaan-Marienborn, Kreuztal, Hilchenbach und Netphen aus. Ab Dienstag, 10. November, sind die Wünsche im Köcher der Wunschengel und suchen Erfüllung durch Paten – auch im Rathaus in Kreuztal und im Touristikbüro in Hilchenbach. Ab dem 1. Advent wird in der Deutschen Bank in Siegen ein Weihnachtsbaum mit Wunschengeln geschmückt, die Paten suchen. In Bad Berleburg befinden sich die Herzklopfen-Zentralen wieder in Klinkers Landbäckerei und im Schuhhaus Schade.

Das ist neu

„Coronabedingt wird Herzklopfen nicht wie zuvor ablaufen können. Es gilt, die Hygiene- und Schutzmaßnahmen für alle an der Aktion Beteiligten einzuhalten“, betont Ali-Baba-Leiterin Kirsten Fuhr. Neu sei, dass die Geschenkeausfahrten nur in entlegene Gebiete erfolgen werde. Dafür werden Abhol-Stationen eingerichtet, und zwar in den Ali-Baba-Läden Kaan-Marienborn, Kreuztal und Hilchenbach. Das Stadtteil-Café am Fischbacherberg wird an drei Tagen als Geschenkepool dienen. An einem Tag vor Heiligabend liegen Geschenke auch im Stadtteilbüro der Fritz-Erler-Siedlung in Kreuztal.

940 Geschenke Im vergangenen Jahr der wurde fast die 1000er-Wunschmarke erreicht. 940 Wünsche sind 2019 in Siegerland und Wittgenstein durch engagierte Wunschpatinnen und private Spenden und Firmenspenden erfüllt worden.

Alternative-Lebensräume-Geschäftsführerin Sonja Becker ergänzt: „Wir freuen uns besonders, dass die Bürgermeister die Schirmherrschaft wieder übernehmen und der Raumländer Frauenfrühstückskreis in Bad Berleburg Herzklopfen unterstützt.“ Die Aktion steht unter der Schirmherrschaft der Bürgermeister Steffen Mues (Siegen), Walter Kiß (Kreuztal), Kyrillos Kaioglidis (Hilchenbach), Christoph Ewers (Gemeinde Burbach), Paul Wagener (Netphen) und für Bad Berleburg Bernd Fuhrmann.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.